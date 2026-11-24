El estudio independiente Migami Games y la distribuidora PixelHeart reveló Nocte Eternal, un nuevo juego de acción y plataformas en 2D con arte en pixeles y claramente inspirado en los juegos clásicos de la serie Castlevania —en los primeros, no en los ‘metroidvania— que seguramente llamará mucho la atención de los amantes de los juegos con estilo retro.

Sigue en Google Sigue a GamerFocus en Google para ver más contenido de PC. Seguir

Este juego saldrá a la venta el viernes 11 de diciembre de 2026 para PC mediante Steam. Visiten su página de una vez para que lo agreguen a su lista de deseados. Pueden ver su tráiler a continuación.

En Nocte Eternal controlamos a un héroe beltmonesco llamado Ulrich von Rabenswacht que se debe enfrentar a la Duquesa Eleonora von Moravgrad, una sexi alternativa femenina al Conde Drácula.

Si el arte del juego se les hace familiar es porque uno de sus ilustradores es el talentoso Junki Sakuraba, conocido por su arte inspirado en Castlevania y que ha trabajado antes en otros juegos indies del mismo estilo como Chronicles of the Wolf y Wallachia: Reign of Dracula.

De momento no han dicho nada sobre una posible versión para consolas de Nocte Eternal.