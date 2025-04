Anuncian todas las novedades que tendrá Diablo 4 en 2025 y 2026, pero los jugadores esperaban más

El sistema de temporadas que actualmente tiene el juego de Blizzard es el principal medio por el que llega nuevo contenido al juego, pero habrán algunas cositas que serán agregadas independientemente de ellas en los próximos meses. Ya tenemos el ‘mapa de ruta’ que seguirá Diablo 4 con todas las novedades que llegarán en 2025 y 2026 — incluyendo una nueva expansión — pero los jugadores querían más.

Pueden ver el mapa de ruta de Diablo 4 para 2025 y 2026 en español a continuación.

Como pueden ver, durante el resto del año van a agregar nuevas mascotas que podremos conseguir gratis, un nuevo sistema de jefes de guarida, nuevas actividades en los Calabozos de Pesadilla y mejoras técnicas como soporte para mouse y teclado en consolas. Incluso anunciaron una colaboración ‘crossover’ y un evento de segundo aniversario del juego.

Pero a pesar de esto, los jugadores no parecen estar muy contentos. Una mirada a los principales hilos de Reddit sobre el mapa de ruta de Diablo 4 dejar ver que hay una sensación de decepción en la comunidad, que esperaba más contenido y formas de jugar en el juego para 2025, sobre todo en contexto de la celebración del segundo aniversario. La mayoría parece guardar las esperanzas para la expansión de 2026, que debería «refrescar» bastante la jugabilidad.

De todos modos creemos que Blizzard no reveló todo lo que va a sacar este año. La información sobre el segundo aniversario es escueta y puede deberse a que tienen sorpresas guardadas. También nos causa curiosidad saber con qué será la colaboración. En el pasado vimos elementos sacados de títulos como Overwatch y The Legend of Zelda en Diablo III, pero no imaginamos muchas franquicias que encajen estéticamente con ésta.