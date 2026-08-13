Anuncian traje de baño para Storm en Marvel Rivals y se crea una controversia, desarrolladores responden

No cabe duda que uno de los elementos más llamativos del título multijugador Marvel Rivals es el atractivo de sus personajes (especialmente los femeninos) y las ‘skins’ en traje de baño están entre las que más se venden, pero no todos estos atuendos son hechos iguales. Tras una larga espera, Netease finalmente anunció un traje de baño para uno de los pocos personajes femeninos que aún no habían recibido uno: Storm. Pero este no era lo que los jugadores esperaban y eso ha atraído mucha controversia.

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El anuncio de este atuendo fue hecho mediante redes sociales y un ‘short’ en YouTube, recibiendo de inmediato docenas de comentarios negativos en estas publicaciones y en otros lugares como el servidor oficial de Discord. ¿La razón? Es un traje de rareza épica, no legendaria.

Clear skies, golden sun – the Weather Goddess reigns! ☀️



"Scott has returned, thank the Goddess! Enjoy yourselves on Krakoa, everyone. Leave the weather to me; I'll ensure clear skies and sunshine." – First appears in Marvel Swimsuit Special (1995) #4



Soak in the summer sun… pic.twitter.com/PhD1zArfTK — Marvel Rivals (@MarvelRivals) August 12, 2026

En Marvel Rivals, las skins legendarias tienen efectos añadidos, animaciones especiales en la sala de espera y cuando son elegidos como MVP de las partidas. El problema es que todos los trajes de baño para todos los demás personajes femeninos del juego son legendarios. ¿Por qué el de Storm no lo es?

Desde hace tiempo, los jugadores se han estado quejando por «el poco cariño» que ha recibido Storm de parte de los desarrolladores de Marvel Rivals en cuestión de atuendos legendarios. Algunos incluso se han atrevido a decir que el tratamiento de personajes de raza negra como ella, Blade, y Cloak (de C&D) ha sido terrible, con todo lo que ello implica.

Estas acusaciones alcanzaron el punto en que no podían seguir siendo ignoradas por Netease, que rápidamente emitieron un comunicado al respecto. Pueden leer nuestra traducción al español de lo que dijeron a continuación.

Hemos visto la reacción de la comunidad al anuncio del más reciente traje para Storm así como los sentimientos en general hacia sus opciones cosméticas. Entendemos su pasión y queremos compartir con la comunidad nuestros planes de ahora en adelante.



1. Actualizaremos gratis el traje de baño ‘Cielos sagrados’ a rareza legendaria en una futura actualización. Esta actualización incluirá una actualización completamente nueva para la sala de espera y una actualización de MVP actualizada. El traje seguirá siendo vendido al precio actual de $16 dólares.



2. Los jugadores que compre en traje recibirán una mejora gratis al efecto de su Definitiva.



3. Queremos asegurar a la comunidad que hay más skins legendarias para Storm en camino.



Aunque apreciamos la naturaleza expresiva de nuestros jugadores, nuestra meta número uno es crear una comunidad positiva para todos los que aman el juego. Entendemos que hay tensiones, pero el acoso de nuestro equipo —incluyendo los desarrolladores y moderadores— no es aceptable. Las actualizaciones tomarán un tiempo. Por favor sean pacientes porque estamos trabajando duro en lo anunciado.

Pueden leer el comunicado original en inglés en la publicación a continuación.

Dear Rivals!

We’ve seen the community’s feedback regarding today’s announcement of Storm’s most recent costume as well as the overall sentiment towards her cosmetic options. We hear your passion and want to share our plan going forward with the community:

1. We will be… — Marvel Rivals (@MarvelRivals) August 13, 2026

Los casos de acoso a los que Netease se refiere en el comunicado probablemente sean las acusaciones que estaban recibiendo de racismo.

Aunque los jugadores están celebrando esta «victoria» y es positivo que personajes «ignorados» como Storm reciban más trajes legendarios y atención, no deja de ser irónico que a pesar de todo estas protestas sean para tener la posibilidad de gastar más dinero en el juego.

Marvel Rivals es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para PS4, PS5, Xbox Series X|S y para PC mediante Steam y Epic Games Store.