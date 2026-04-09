Videojuegos

Anuncian tres DLC gratis para Cairn, tenemos el tráiler y detalles de ‘On the Trail’, el primero de ellos

El camino sigue hacia arriba.

Por
Foto del avatar
Julian Ramirez
Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
Seguir
Lectura de 2 min

No nos cabe duda que el genial juego de escalada Cairncuya reseña pueden leer aquí— va a terminar siendo considerado como uno de los mejores juegos del año. Si quedaron con ganas de más después de terminarlo, les tenemos muy buenas noticias: tendremos no uno, sino tres DLC gratis para este título.

Durante la presentación de juegos indies The Triple-i Initiative 2026 pudimos ver el tráiler de On the Trail, el primero de los DLC gratis que nos presentarán nuevos retos de escalada. Estará disponible en el tercer trimestre de 2026.

En Cairn: On The Trail tendremos tres nuevas áreas para escalar. Una de ellas será un nuevo gimnasio de entrenamiento más grande que el que conocimos al comienzo del juego y la otra es una montaña sobre el agua que podremos escalar sin pitones pero sin riesgo de caer a nuestra muerta.

Otra novedad de este DLC es que Aava no será el única personaje controlable, podremos elegir a Marco para escalar los nuevos retos.

Todavía no tenemos información sobre los otros dos DLC gratis de Cairn, pero calculamos que el siguiente estar disponible a finales de 2026 o comienzos de 2027. Sea como sea, estamos muy felices de volver a escalar.

Más juegos indies

Enfrenta a La Llorona y otras leyendas latinoamericanas en el juego indie mexicano Dark Adelita
 Enfrenta a La Llorona y otras leyendas latinoamericanas…
Así es la actualización «Juega a tu manera» de PEAK
 Así es la actualización «Juega a tu manera»…
Hades 2 ya tiene fecha de lanzamiento en PS5 y Xbox Series X|S
 Hades 2 ya tiene fecha de lanzamiento en…
El genial juego de carreras Horizon Chase Turbo será retirado de las tiendas por culpa de Epic Games
 El genial juego de carreras Horizon Chase Turbo…
Fecha, hora y cómo ver la presentación de juegos indies Triple-i Initiative Showcase 2026
 Fecha, hora y cómo ver la presentación de…
Que no te «coma la pantalla» en Dark Scrolls, ya jugamos el nuevo juego de los creadores de Gato Roboto y Gunbrella
 Que no te «coma la pantalla» en Dark…

Cairn está disponible para PlayStation 5 y para PC mediante Steam.

El mejor asesino de demonios llega a Santuario en la colaboración entre Diablo y Doom
Xbox hará algunos cambios al sistema de logros y los jugadores están felices por eso
Notas del parche de actualización de Pokémon Pokopia versión 1.0.3
Morbid Metal – primeras impresiones del hack and slash roguelite de Screen Juice
El primer juego desarrollado por Game Freak está entre los tres nuevos agregados de NES para Nintendo Switch Online
Etiquetado:
Compartir este contenido
Foto del avatar
Seguir
Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
Artículo anterior Pro Evolution Soccer regresa, Konami y Kodansha anuncian el manga «That Time I Got Reincarnated in PES»
No hay comentarios

Lo último

Pro Evolution Soccer regresa, Konami y Kodansha anuncian el manga «That Time I Got Reincarnated in PES»
Anime y Manga
The Drops of God en formato de ‘anime’ necesita más tiempo como el vino, para lograr lo bueno de su adaptación ‘live action’
Anime y Manga
Guilty Gear Strive 2.0: todos los ajustes de balance y cambios universales al sistema de pelea
Esports
Con Daredevil y los Defenders de regreso al UCM, el nivel callejero de Marvel cobra más fuerza mientras a Spider-Man no lo dejan salir a jugar
Cine y TV