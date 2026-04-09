Anuncian tres DLC gratis para Cairn, tenemos el tráiler y detalles de ‘On the Trail’, el primero de ellos

No nos cabe duda que el genial juego de escalada Cairn —cuya reseña pueden leer aquí— va a terminar siendo considerado como uno de los mejores juegos del año. Si quedaron con ganas de más después de terminarlo, les tenemos muy buenas noticias: tendremos no uno, sino tres DLC gratis para este título.
Durante la presentación de juegos indies The Triple-i Initiative 2026 pudimos ver el tráiler de On the Trail, el primero de los DLC gratis que nos presentarán nuevos retos de escalada. Estará disponible en el tercer trimestre de 2026.
En Cairn: On The Trail tendremos tres nuevas áreas para escalar. Una de ellas será un nuevo gimnasio de entrenamiento más grande que el que conocimos al comienzo del juego y la otra es una montaña sobre el agua que podremos escalar sin pitones pero sin riesgo de caer a nuestra muerta.
Otra novedad de este DLC es que Aava no será el única personaje controlable, podremos elegir a Marco para escalar los nuevos retos.
Todavía no tenemos información sobre los otros dos DLC gratis de Cairn, pero calculamos que el siguiente estar disponible a finales de 2026 o comienzos de 2027. Sea como sea, estamos muy felices de volver a escalar.
Cairn está disponible para PlayStation 5 y para PC mediante Steam.