Videojuegos

Anuncian un nuevo Harvest Moon, la serie de juegos que inspiró a Stardew Valley

Llega con la bendición de la Diosa de la cosecha.

Julian Ramirez
Por
Julian Ramirez
Foto del avatar
PorJulian Ramirez
Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
Seguir
Lectura de 2 min

El genial Stardew Valley es el juego que convirtió a la actual generación en fanáticos de los juegos de granja, pero los más «viejos» sabemos que el origen de este adictivo género es Harvest Moon y pronto tendremos una nueva entrega de esta saga que está dispuesta a recuperar su corona.

Natsume anunció Harvest Moon: Echoes of Teradea, un nuevo juego que nos llevará a un nuevo escenario cubierto por las nieblas del Bosque de los Ecos que debemos restaurar a su antigua gloria con la ayuda de los Espíritus Guardianes. Como es de esperarse, tendremos que atender nuestra granja, criar animales, cultivar las cosechas y mejorar nuestro negocio mientras nos volvemos amigos de los habitantes del pueblo.

- Publicidad -

Sabemos que esta nueva entrega contará con 10 nuevos intereses románticos, nuevas habilidades de exploración, un sistema de animales acompañantes y viajes a islas remotas llenas de tesoros y sorpresas.

Lo que tristemente aún no sabemos es cuándo sale. Natsume no reveló la fecha de lanzamiento o un periodo en el que podemos esperarlo. Podemos confirmar, eso sí, que una vez salga Harvest Moon: Echoes of Teradea estará disponible para las consolas PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 y para PC mediante Steam.

Juegos indies en GamerFocus

El juego indie español Dracamar ya tiene fecha de lanzamiento y un nuevo tráiler
 El juego indie español Dracamar ya tiene fecha…
Todos los juegos y tráileres de la presentación Indie World de Nintendo (marzo 2026)
 Todos los juegos y tráileres de la presentación…
El nuevo Pokémon Pombon es «sospechosamente» parecido a un personaje de un juego indie de colección de criaturas
 El nuevo Pokémon Pombon es «sospechosamente» parecido a…
Hablamos con Team Vultures, el estudio colombiano que está haciendo un juego indie inspirado en Resident Evil
 Hablamos con Team Vultures, el estudio colombiano que…
La historia de Crisol: Theater of Idols explicada – Análisis del ‘lore’ y simbolismo del juego
 La historia de Crisol: Theater of Idols explicada…
La fecha de lanzamiento de Replaced ha sido aplazada, los desarrolladores explican por qué
 La fecha de lanzamiento de Replaced ha sido…
Surgen nuevos detalles sobre Proyecto Helix, la próxima consola de Xbox
El juego indie español Dracamar ya tiene fecha de lanzamiento y un nuevo tráiler
El modo ‘Salva el mundo’ de Fortnite por fin se volverá gratuito
Obtener a Hoppip, Skiploom y Jumpluff en el evento de Pokémon Pokopia
Roblox códigos de Obby oscilante para Brainrots (marzo 2026)
Etiquetado:
Compartir este contenido
Foto del avatar
PorJulian Ramirez
Seguir
Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
Artículo anterior Capcom Cup 12: resultados de las partidas de Blaz, MenaRD, Shaka, Tashi en el mundial de Street Fighter 6
Siguiente artículo Surgen nuevos detalles sobre Proyecto Helix, la próxima consola de Xbox
No hay comentarios

Lo último

Explicamos por qué estos personajes de One Piece aparecen «antes de tiempo» en la temporada 2 del live action
Cine y TV
Capcom Cup 12: resultados de las partidas de Blaz, MenaRD, Shaka, Tashi en el mundial de Street Fighter 6
Esports
Chainsaw Man: esta es la fecha de estreno del capítulo final de la segunda parte del manga de Fujimoto
Anime y Manga
Chrono Trigger regresa en 2026 celebrando sus 31 años con una serie de conciertos en Norteamérica
Cultura POP