Anuncian un nuevo Harvest Moon, la serie de juegos que inspiró a Stardew Valley

El genial Stardew Valley es el juego que convirtió a la actual generación en fanáticos de los juegos de granja, pero los más «viejos» sabemos que el origen de este adictivo género es Harvest Moon y pronto tendremos una nueva entrega de esta saga que está dispuesta a recuperar su corona.
Natsume anunció Harvest Moon: Echoes of Teradea, un nuevo juego que nos llevará a un nuevo escenario cubierto por las nieblas del Bosque de los Ecos que debemos restaurar a su antigua gloria con la ayuda de los Espíritus Guardianes. Como es de esperarse, tendremos que atender nuestra granja, criar animales, cultivar las cosechas y mejorar nuestro negocio mientras nos volvemos amigos de los habitantes del pueblo.
Sabemos que esta nueva entrega contará con 10 nuevos intereses románticos, nuevas habilidades de exploración, un sistema de animales acompañantes y viajes a islas remotas llenas de tesoros y sorpresas.
Lo que tristemente aún no sabemos es cuándo sale. Natsume no reveló la fecha de lanzamiento o un periodo en el que podemos esperarlo. Podemos confirmar, eso sí, que una vez salga Harvest Moon: Echoes of Teradea estará disponible para las consolas PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 y para PC mediante Steam.