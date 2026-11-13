Anuncian una colección de juegos clásicos de Lucky Luke, el vaquero más famoso de los cómics

Ustedes tal vez no conozcan al pistolero más rápido que su propia sombra porque son muy jóvenes y porque este es un personaje más popular en Europa que en las Américas, pero Lucky Luke es uno de los cómics más queridos y longevos de la historia —empezó a publicarse en 1946— y una de las razones por las que las historias de ‘western’ con vaqueros y forajidos son tan populares al otro lado del charco.También ha tenido series de televisión películas y videojuegos, los cuales se reunirán en la compilación Lucky Luke – The Lonesome Cowboy Collection para celebrar los 80 años de la franquicia.

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Esta sera una colección de seis juegos clásicos del personajes creado por el caricaturista belga Maurice ‘Morris’ De Bevere y que salieron originalmente para Super Nintendo, Game Boy, Game Boy Color, PlayStation y Game Boy Advance. Han sido recopilados por Atari, Graphite Labs y Digital Eclipse, que también se ha encargado de las excelentes compilaciones de juegos de Mortal Kombat, Rayman, Toy Story y otros.

Saldrá para PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y para PC mediante Steam el miércoles 13 de enero de 2027.

Los juegos incluidos en Lucky Luke – The Lonesome Cowboy Collection son:

Lucky Luke (Game Boy Color, 1996)

(Game Boy Color, 1996) Lucky Luke (Super Nintendo, 1997)

(Super Nintendo, 1997) Lucky Luke: On the Daltons Trail (PlayStation, 1998)

(PlayStation, 1998) Lucky Luke: Desperado Train (Game Boy Color, 2000)

(Game Boy Color, 2000) Lucky Luke: Western Fever (PlayStation, 2001)

(PlayStation, 2001) Lucky Luke: Wanted! (Game Boy Advance, 2001)

Algunos de estos juegos eran exclusivos para Europa y no habían sido lanzados fuera del viejo continente hasta ahora.

Además de los juegos y cómo es tradición en las compilaciones hechas por Digital Eclipse, incluirá mucho contenido documental como galería de portadas de los cómics y una enciclopedia de personajes, todo rodeado de un curioso formato en el que controlamos al protagonista en primera persona.

Nos encanta lo que están haciendo Atari y Digital Eclipse con estas compilaciones de juegos, haciendo que los clásicos sean accesibles de nuevo y dándoles todo el contexto histórico necesario para apreciarlos como se debe. Ojalá no se detengan.