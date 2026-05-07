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Anunciaron Aliens: Fireteam Elite 2, secuela del simple pero divertido ‘shooter’ multijugador basado en la franquicia de los xenomorfos

Más marines. Más xenomorfos.

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El juego de disparos cooperativo de 2021 Aliens: Fireteam Elite es suficientemente divertido y tuvo un éxito moderado, pero aún así no esperábamos que fuera a tener una secuela. Parece que hay más interés en acribillar xenomorfos a bala del que creíamos porque la desarrolladora Cold Iron Studios y la distribuidora Daybreak Game Company acaban de anunciar Aliens: Fireteam Elite 2 con un avance y revelando detalles sobre su jugabilidad.

Pueden ver el tráiler de revelación exclusivo de IGN a continuación. La parte cinematográfica no es nada especial: Marines espaciales como los que vimos en Aliens: el regreso luchando contra una horda de xenomorfos en la oscuridad, pero la parte de jugabilidad luce divertida e intensa.

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Igual que su predecesor, Aliens: Fireteam Elite 2 será un juego de disparos cooperativo para hasta cuatro jugadores. Los desarrolladores prometen que esta entrega tendrá mecánicas más profundas de juego en equipo, enemigos más inteligentes y clases de personajes personalizables.

El anterior juego no se limitó a copiar a la segunda película de la franquicia e incluyó elementos de Covenant y Prometheus. Eso nos hace preguntar si podríamos ver las criaturas de Alien: Earth y Romulus en la secuela.

Aliens: Fireteam Elite 2 saldrá para PlayStation 5, Xbox Series X|S y para PC mediante Steam y Epic Games Store en el tercer trimestre de 2026.

KILL THEM WITH FIRE!

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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