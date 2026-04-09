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Anunciaron un nuevo juego de la saga Don’t Starve: tráiler y primeros detalles de Don’t Starve Elsewhere

Recuerda: no te quedes en la niebla y no te mueras de hambre.

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Aunque Don’t Starve —el genial juego de supervivencia de Klei Entertainment— ha tenido un montón de expansiones desde su lanzamiento hace ya casi 13 años, estábamos ansiosos de vivir una nueva experiencia en ese mundo. La espera terminará muy pronto, pues el estudio anunció Don’t Starve Elsewhere, un juego de supervivencia completamente nuevo que ofrecerá un experiencia nueva, pero familiar.

El primer tráiler de este título fue revelado durante la presentación de juegos indies The Triple-i Initiative 2026. Pueden verlo a continuación.

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De acuerdo al comunicado oficial de Klei, Este será un un mundo nuevo al que podremos intentar sobrevivir jugando tanto en solitario como con amigos. La jugabilidad parece clásica y se enfocará en recolectar recursos y mantener la base, pero vemos peligros y enemigos que no habíamos visto antes en el juego original ni en sus expansiones. Se mantiene el estilo «timburtonesco», pero los gráficos lucen mucho mejores.

No dieron una posible fecha de lanzamiento para este nuevo juego de Don’t Starve. Lo único que dijeron es que Don’t Starve Elsewhere llegará a Steam y no mencionaron otras plataformas, al menos de momento.

Este no fue el único juego de supervivencia que Klei Entertainment mostró en la presentación. También revelaron el modo multijugador de Away Team, el próximo juego de la serie Oxygen not Included.

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El primer Don’t Starve está disponible para PS3, PS4, PS Vita, Xbox One, Nintendo Switch, PC, Mac, Linux y dispositivos móviles.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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