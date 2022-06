Hace tres días, Capcom reveló varios proyectos —entre estos el DLC de Resident Evil Village— durante su presentación especial. En está, la desarrolladora japonesa había comentado que tendrían una serie de videos para celebrar el décimo aniversario de la franquicia Dragon’s Dogma.

¿Qué reveló Capcom en la transmisión especial del décimo aniversario de la franquicia Dragon’s Dogma?

Durante la transmisión especial del décimo aniversario de la franquicia Dragon’s Dogma, Hideaki Itsuno —conocido por ser el salvador de la franquicia Devil May Cry, relató la historia del desarrollo del primer juego de la franquicia Dragon’s Dogma. Adicionalmente, el director japonés, hablo de como franquicias como Street Fighter, Devil May Cry y Rival Schools influyeron en Dragon’s Dogma. Antes de finalizar el vídeo, Itsuno presentó a Daigo Ikeno y Kenichi Suzuki —parte del equipo de desarrollo del primer título de la franquicia— para anunciar que se encontraban trabajando fuertemente en Dragon’s Dogma II.

La unica información sobre Dragon’s Dogma II fue que el juego usará el motor grafico RE ENGINE (Reach for the Moon Engine). Sin embargo, Hideaki Itsuno y su equipo no presentaron imágenes de este nuevo proyecto. No obstante, esperan compartir en el futuro más detalles de Dragon’s Dogma II.

El primer juego de la franquicia Dragon’s Dogma debutó en el año 2012 para PlayStation 3 y Xbox 360. Desde entonces este juego ha inspirado una serie de ‘anime’ distribuida por Netflix, un título en línea y el juego Dragon’s Dogma: Dark Arisen, el cual está disponible para PC (reseña), PS4, Xbox One y Nintendo Switch.

Si desean conocer cuál es la gracia de Dragon’s Dogma, les recomendamos leer el siguiente artículo.

Fuente: canal oficial de Dragon’s Dogma en YouTube