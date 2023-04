EVO Japan 2023: KOF XIII con rollback, Goenitz gratis para KOF XV y todos los anuncios de SNK

El segundo día de EVO Japan 2023 terminó, para nosotros en Latinoamérica, en la madrugada del sábado. Así que como muchos esperaban SNK reveló, durante el último día del torneo de The King of Fighter XV, varios anuncios concernientes a sus juegos de pelea. Adicionalmente, SNK reveló un nuevo arte del próximo juego de Fata Fury o Garou Densetsu, como se le conoce al juego protagonizado por Terry Bogard y Rock Howard en Japón.

Índice de anuncios de SNK en EVO Japan 2023

¿Cuándo sale Kim Kaphwan para KOF XV?

El nuevo traje de Kim Kaphwan tiene los colores de May Jinjú Lee será está una pista de su regreso a KOF.

Aquellos que quieran saber cuándo sale o está disponible Kim Kaphwan pueden estar tranquilos. Ya que el antiguo líder del «Korea Team» estará disponible para los poseedores del pase de temporada 2, o aquellos que lo quieran comprar por separado, a partir del martes 4 de abril.

¿Cuándo sale Sylvie Paula Paula para KOF XV?

Durante el segundo día (2) de EVO Japan 2023 SNK reveló que Sylvie Paula Paula estará disponible para los poseedores de pase de temporada (2) de KOF XV en algún momento del tercer trimestre del 2023.

¿Goenitz es el personaje gratis de la temporada 2 de KOF XV?

Hace un año SNK lanzó de manera gratuita a Omega Rugal para The King of Fighters XV. Ahora SNK anunció que el personaje gratis de la temporada 2 de KOF XV es Goenitz, el jefe final de The King of Fighters 96. La llegada de Goenitz, el personaje gratis de la temporada 2 de KOF XV, está programada para el tercer trimestre del 2023.

Resultados torneo de The King of Fighters XV (KOF XV) en EVO Japan 2023

Si se perdieron los combates de las finales de KOF XV en EVO Japan 2023 no se preocupen, ya que, además de conocer los resultados del torneo de KOF XV en EVO Japan 2023, pueden revivir el top 8 en el siguiente enlace.

1. Qanba|Xiaohai (B. Jenet, Kyo, Krohnen)

2. Brook|ZJZ (B. Jenet, Nakoruru, Isla | B. Jenet, Athena, Isla)

3. Leshar (K’, Ryo, Krohnen)

4. Sanwa|Laggia (Kyo, B. Jenet, Krohnen)

5. Dirty1m (Iori, Clark, Geese)

5. Brook|ET (Benimaru, B. Jenet, Krohnen)

7. Sanwa|M’ (K’, Luong, Krohnen)

7. KRone|Abao (B. Jenet, Chizuru, Heidern)

¿Cuándo está disponible el ‘rollback’ para Samurai Shodown (2019) y la beta abierta del ‘crossplay’ de KOF XV?

Según reveló SNK en el día 2 de EVO Japan 2023, durante el segundo trimestre del año estará disponible la actualización que agregará ‘rollback’ a Samurai Shodown (2019). Además, la desarrolladora japonesa reveló que en ese mismo periodo de tiempo se llevará a cabo una beta abierta de The King of Fighters XV (KOF XV) para probar el ‘crossplay’ o juego cruzado entre plataformas.

Luego de los anuncios de SNK en EVO Japan 2023, así quedo el cronograma de actualizaciones de la temporada 2 de The King of Fighters XV (KOF XV).

¿Cuándo sale o es la beta abierta de The King of Fighters XIII (KOF XIII): Global Match?

Sorpresivamente, SNK reveló en EVO Japan 2023 que KOF XIII —el pináculo de los juegos de pelea en 2D por su excelente uso de los ‘sprites’— tendrá un relanzamiento para Nintendo Switch y PlayStation 4. Este relanzamiento agregará el ‘netcode’ conocido como ‘rollback’ y antes de su llegada al mercado habrá una beta abierta a principios del tercer trimestre del 2023.

