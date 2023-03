Level-5 Vision 2023: Inazuma Eleven: Victory Road n 2023: Decapolice, Inazuma Eleven Profesor Layton y más anuncios

El jueves 9 de marzo es un día lleno de anuncios de videojuegos y esta serie de anuncios inicio con el Level-5 Vision 2023, una presentación especial de la desarrolladora japonesa, donde se pudieron apreciar los proyectos que vendrán en los siguientes meses.

Anuncios Level-5 Vision 2023:

Inazuma Eleven: Victory Road

Level-5 ha anunciado un nuevo juego de Inazuma Eleven, el cual contará con cerca de 4500 personajes pertenecientes a todos los juegos de la franquicia. Adicionalmente, Inazuma Eleven: Victory Road contará con secuencias de ‘anime’ producidas por el estudio Mappa —responsable de series como Chainsaw Man y la parte final de la última temporada de Shingeki no Kyojin—. Inazuma Eleven: Victory Road llegará a todo el mundo para PlayStation 4, Nintendo Switch y Android en el 2023.

Decapolice

Decasim es un mundo virtual creado a partir de una copia perfecta del mundo real un lugar prohibido donde los recuerdos de todos los crímenes del pasado yacen latentes. Adicionalmente, las “pistas” que se encuentran en Decasim pueden ayudar a desentrañar los enigmas del mundo real. Decapolice es un JRPG donde tendremos que resolver crímenes buscando pistas e investigando a testigos. Decapolice llegará a todo el mundo en el 2023 y estará disponible para PlayStation 4, PS5 y Nintendo Switch.

Megaton Musashi: Wired

Megaton Musashi: Wired es una reedición del título original del 2021 con contenido adicional y juego cruzado con todas las versiones. Adicionalmente, Megaton Musashi: Wired contará con la colaboración de otras franquicias de «Super Robots» como Mazinger Z, Getter Robot, UFO Robo Grendizer, Combattler V y Voltes V. Estas series son las leyendas de este subgénero del ‘anime’ de ‘mecha’.

Sinopsis:

Los sobrevivientes viven en comunidades ocultas o bóvedas, como Ixia Shelter, donde la gente vive sus días con los recuerdos del gran desastre borrados. Hasta que cinco chicos son elegidos para pilotear los susodichos Rogues y enfrentar las hostiles amenazas. Un argumento nada del otro mundo y definitivamente una historia que ya hemos visto replicada varias veces.

Megaton Musashi: Wired llegará por primera vez a todo el mundo en el 2023 para PlayStation 5, PS4 y PC vía Steam.

Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time

La desarrolladora japonesa en el Level-5 Vision 2023 ha revelado un pequeño adelanto de Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time. El juego se unica en una hermosa isla ubicada en los mares de Reveria. Esta isla contiene un misterio que nadie ha podido resolver. Un dragón misterioso que vuela alto en los cielos y una chica que controla el tiempo. Nuestra misión será revelar estos misterios mientras recolectamos recursos en el pasado para restaurar la isla del presente. Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time llegará en algún momento del 2023 a todo el mundo de manera exclusiva para Nintendo Switch.

Professor Layton and the New World of Steam

Fuente: Level-5 Vision 2023