Todos los anuncios del showcase de Street Fighter 6 de abril del 2023

La semana pasada, Capcom anunció que el 20 de abril llevará a cabo un ‘showcase’ de Street Fighter 6 que tendrá anuncios y noticias antes del lanzamiento del juego el 2 de junio. Los anuncios del ‘showcase’ de Street Fighter 6 (SF6) se centraron el modo «World Tour» y algunas características que no se habían tocado como el funcionamiento de los rangos en SF6, batalla de avatares y personalización de salas y otras funciones del juego en línea.

En el ‘showcase’ de SF6 fue revelado que la demo se puede descargar ya en PS4 y PS5.

Índice de anuncios del ‘showcase’ de Street Fighter 6 (SF6)

¿Cómo y dónde descargar la demo de Street Fighter 6 (SF6)?

Algunos jugadores esperaban que Capcom anunciara una nueva beta o periodo de prueba. Sin embargo, el tema principal del ‘showcase’ de Street Fighter 6 (SF6) fue el modo «World Tour». Aprovechando este anuncio, la desarrolladora japonesa reveló que la demo de Street Fighter 6 (SF6) ya se puede descargar en PlayStation 4 y PlayStation 5. No obstante, esto no significa que los usuarios de Xbox y Steam no tengan donde descargar la demo de Street Fighter 6 (SF6). Ya que Capcom afirmó que el miércoles 26 abril la demo de Street Fighter 6 (SF6) se podrá descargar en Steam y para Xbox Series X|S en la tienda en línea de Xbox.

En la demo de Street Fighter 6 (SF6) podremos hacer:

Jugar el primer capítulo del modo «World Tour».

Editar el avatar, el cual podremos usar en el juego completo.

Versus local. Solo Ryu y Luke están disponibles.

Así es el modo de un solo jugador llamado «World Tour» de Street Fighter 6 (SF6)

Nuestro avatar recorrerá las calles de Metro City, Nayshall y otros lugares del mundo en este nuevo modo historia de Street Fighter 6 (SF6).

Lil Wayne fue el encargado de presentar los anuncios y noticias del ‘showcase’ de Street Fighter 6 (SF6). Este ‘showcase’ inició con un tráiler que nos permitió conocer a fondo el modo «World Tour» de Street Fighter 6 (SF6). De este modo ya sabiamos que controlaremos a nuestro avatar a través de varios ambientes con la oportunidad de luchar con otros personajes y aprender habilidades de los personajes principales de Street Fighter 6 (SF6). No obstante, en el ‘showcase’ de Street Fighter 6 (SF6), Capcom reveló que en el modo «World Tour» podremos personalizar a nuestro avatar —además de su aspecto— con las habilidades que obtengamos. Otros elementos RPG de modo «World Tour» de Street Fighter 6 (SF6) permitirán que los jugadores consuman objetos durante el combate que mejoran la salud, potencian atributos o disminuyen algunos del rival.

Detalles de la historia de Street Fighter 6 (SF6) no fueron revelados en los anuncios del ‘showcase’. No obstante, el tráiler del modo «World Tour» de Street Fighter 6 (SF6) nos enseñó que podremos luchar con nuestros avatares en el modo en línea «Battle Hub». Esto gracias al «Avatar Battle» —o «Combates de Avatar»—, otras de las actividades extra que se pueden activar en el «Battle Hub».

Nuevas funciones para Capcom Fighters Network (CFN) en Street Fighter 6 (SF6)

Luego conoceremos cómo funciona el ‘ranking’ y los rangos en Street Fighter 6 (SF6).

Además de la lista de jugadores, la posibilidad de ver repeticiones y las clasificaciones en Street Fighter 6 (SF6) podremos hacer clubes —enlazados con Capcom Fighters Network (CFN)— con un tamaño que va desde las 5 personas hasta las 100. En estos clubes podremos elegir si jugar con otras plataformas informar los horarios más activos del grupo y elegir varias opciones para la entrada de nuevos jugadores. Esta nueva opción puede ayudar a crecer a los jugadores de comunidades pequeñas como las de Latinoamérica.

Otros modos de juego incluidos en el «Battle Hub» de Street Fighter 6 (SF6)

En el Modo Arcade enfrentaremos a la computadora, mientras conocemos más detalles de la historia de Street Fighter 6 (SF6). El puntaje, que se obtenga al cruzar el Modo Arcade, se puede subir a las tablas de clasificación en línea de Street Fighter 6 (SF6).

Juega con un amigo o contra el ordenador y personaliza el formato de combate a tu gusto, como «Eliminación simple», «Dobles» y «Equipos» de hasta 5 personajes.

Batalla Extrema introduce reglas que tendrás que seguir, junto con divertidas características como toros corriendo o una versión especial de la «patata caliente». Juega en Batalla Extrema para aprender más y practicar los fundamentos del juego o para desatar en compañía de otros jugadores.

Uno contra Uno, Batalla Extrema o Entrenamiento son las actividades que podremos hacer en salas personalizadas. Ahora, en Street Fighter 6 (SF6), las salas pueden incluir hasta 16 jugadores a la vez.

En Street Fighter 6 (SF6) podremos activar el daño de batalla. Durante los combates, los personajes sudarán más, desarrollarán cortes y moretones y aparecerán otros signos de daño de batalla en sus caras y ropas. La función de daño de batalla en Street Fighter 6 (SF6) solo está disponible en algunos modos offline y se puede desactivar en Ajustes.

¿Cómo funciona el ‘ranking’ de las partidas igualadas en Street Fighter 6 (SF6)?

El ‘ranking’ y los rangos de Street Fi

En el ‘showcase’ de Street Fighter 6 (SF6), Capcom enseñó cómo funciona el ‘ranking’ de las partidas igualadas. Ahora, el juego tendrá una clasificación individual para cada uno de los personajes del juego e incluso uno exclusivo para nuestro manejo del «random» o selección aleatoria.

Así es cómo funciona cada uno de los rangos del ‘ranking’ de Street Fighter 6 (SF6):

Rookie : este rango tiene bonificación por acumulación de victorias y los jugadores no pierden puntos de liga de Street Fighter 6 (SF6).

: este rango tiene bonificación por acumulación de victorias y los jugadores no pierden puntos de liga de Street Fighter 6 (SF6). Iron, Bronze, Silver y Gold : este rango tiene bonificación por acumulación de victorias, no se desciende de liga y cuenta con una protección de rango de un solo uso.

: este rango tiene bonificación por acumulación de victorias, no se desciende de liga y cuenta con una protección de rango de un solo uso. Platinum y Diamond : este rango no tiene bonificación por acumulación de victorias, sí se desciende de liga y cuenta con una protección de rango de un solo uso.

: este rango no tiene bonificación por acumulación de victorias, sí se desciende de liga y cuenta con una protección de rango de un solo uso. Master: No se desciende de liga y no hay bonificación por victorias.

¿Cuáles son y cuándo salen los personajes DLC del primer año de Street Fighter 6 (SF6)?

Desde el año pasado sabemos que Rashid, Ed, Akuma y A.K.I serán personajes DLC del primer año de Street Fighter 6 (SF6). Ahora, gracias a los anuncios del ‘showcase’ de Street Fighter 6 (SF6), hemos conocido oficialmente quiénes son y cuándo salen.

Fecha de lanzamiento de los Personajes DLC de Street Fighter 6 (SF6):

Rashid : tercer trimestre del 2023.

: tercer trimestre del 2023. A.K.I : cuarto trimestre del 2023.

: cuarto trimestre del 2023. Ed : primer trimestre del 2024.

: primer trimestre del 2024. Akuma: segundo trimestre del 2024.

Street Fighter 6 (SF6) llegará el 2 de junio a PlayStation 4, Xbox Series X|S y Pc vía Steam con ‘rollback’ y juego cruzado entre plataformas. Para conocer toda la información sobre este juego, los invitamos a seguir el siguiente enlace.

Fuente: canal oficial en YouTube de Street Fighter.