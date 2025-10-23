Todos los anuncios de la presentación Fallout Day 2025

Esta saga posapocalíptica está muy de moda en este momento gracias al ‘hype’ que existe hacia la segunda temporada de la serie de Amazon. Aprovechando eso, Bethesda realizó una presentación especial ‘Fallout Day 2025’ llena de noticias sobre los juegos Fallout 76, Shelter, una nueva edición de Fallout 4 y una sorpresa relacionada con el siempre popular New Vegas.

Si quieren ver la presentación completa, pueden encontrarla dando clic aquí o viéndola a continuación (en inglés). Sigan bajando para conocer todas las noticias que dieron.

Ahora sí, veamos todo lo que revelaron.

Edición de aniversario de Fallout 4

Esta edición especial de Fallout 4 incluirá el juego base, las expansiones Automatron, Far Harbor, Nuka-World y Workshop, y más de 150 creaciones del Club de creación entre las que se incluyen armas y objetos cosméticos.

Fallout 4: Anniversary Edition saldrá el 10 de noviembre de 2025 para consolas Xbox, PlayStation y PC. Habrá una versión para Nintendo Switch 2 en 2026.

Lote de aniversario de Fallout: New Vegas

Para celebrar sus 15 años de la entrega favorita de muchos fans se lanzará una nueva edición de colección que contiene lo siguiente:

Fallout: New Vegas Ultimate Edition (PC)

Estatua de Victor

Prendedor de Vault Boy

Cartas de evaluación

Parche de Mojave Express

Parche de la Unidad de Reconocimiento de la NCR

Ya está disponible para reserva.

Fallout Shelter

El juego de administración y supervivencia está cumpliendo 10 años y se dispone a estrenar un sistema de temporadas con refugios temporales, nuevos desafíos y recompensas.

Cada temporada será como uno de los experimentos diferentes que Vault-Tec realizó con las diferentes bóvedas del universo Fallout, lo que agregará diferentes retos y modificadores a las partidas. También se estrenará un nuevo pase de batalla.

Fallout 76: Burning Springs

Ya habíamos hablado de esta expansión que nos lleva a Ohio e introducirá al juego el Ghoul interpretado por Walton Goggins en la serie de televisión. Aquí tenemos un nuevo tráiler con las novedades que tendrá.

La expansión Burning Springs llegará a Fallout 76 el 2 de diciembre de 2025. También anunciaron que se lanzarán versiones nativas del juego para Xbox Series X|S y PS5 a principios de 2026, junto mejoras para las versiones de PS4 y Xbox One.

Esas fueron todas las novedades sobre la saga reveladas durante la presentación Fallout Day 2025.