Todo lo anunciado en la presentación Pokémon Presents (agosto 2021)

Takato Utsunomiya, jefe de operaciones de The Pokémon Company, fue el encargado de revelar las novedades que vienen a la franquicia en el más reciente Pokémon Presents. En esta presentación conocimos que nos espera en Pokémon Unite, Café Remix, Masters EX, Go, Brilliant Diamond, Shining Pearl y Legends Arceus.

Pueden ver la presentación con subtítulos en inglés dando clic aquí y seguir leyendo para conocer todo lo revelado.

Pokémon Unite

Ya sabemos la fecha en la que este popular MOBA llegará a teléfonos celulares y otros dispositivos móviles: septiembre 22 de 2021. Ya podemos realizar un registro anticipado en Google Play y la App Store. Si se logran más de dos millones y medio de registros antes de que salga el juego, todos los jugadores obtendremos una licencia de Pikachu. Si superan los cinco millones, podremos vestirlo con el holoatuendo festivo.

También revelaron cuáles serán los dos próximos Pokémon en unirse a la competencia en Unite: se trata de Mamoswine y Sylveon.

Pokémon Café Remix

El adorable juego de puzles para dispositivos móviles recibirá un necesarios lavado de cara y nuevos sistemas. Pasará a llamarse Pokémon Café Remix y —además de sus nuevos elementos de juego— tendrá nuevos Pokémon y opciones para vestirlos.

Esta nueva versión del juego seguirá siendo gratuita y llegará durante el último trimestre de 2021.

Pokémon Masters EX

Este juego ‘gacha’ celebrará su segundo aniversario con nuevos eventos y sorpresas.

Podremos hacer un equipo con Leon y Hop para enfrentar a Eternatus.

Vamos a conseguir hasta 100 Sync Pairs sin costo alguno.

N regresará con un traje especial.

A mediados de septiembre comenzará un nuevo evento en el que enfrentaremos al Equipo Rainbow Rocket.

Pokémon Go

Este popular juego móvil celebra su aniversario 5 con la llegada de Pokémon de Galar como Wooloo, Skwovet y Falinks entre el 20 y el 31 de agosto. Por su parte, los legendarios Zacian y Zamazenta aparecerán en las incursiones de 5 estrellas durante esos mismos días.

Pueden conocer más sobre los eventos de agosto de Pokémon Go siguiendo este enlace.

Pokémon Brilliant Diamond y Shining Pearl

Un nuevo tráiler nos recordó la fecha de lanzamiento de estos juegos: noviembre 19 de 2021. También pudimos conocer algunas de las novedades que tendrá. Quienes compren el juego durante sus primeros meses obtendrán a Manaphy como Regalo Misterioso.

Para comenzar, el área subterránea tendrá muchas opciones nuevas, como la posibilidad de crear y personalizar nuestra propia guarida. Hablando de personalizar, también podremos cambiar nuestro atuendo y decorar las Pokébolas a nuestro gusto con pegatinas.

Los Pokémon que tengamos podrán seguirnos mientras recorremos los mapas de Brilliant Diamond y Shining Pearl. También podremos inscribirlos en concursos de talento en los que participaremos de un juego de ritmo.

También anunciaron un nuevo Nintendo Switch Lite temático de Pokémon Brilliant Diamond y Shining Pearl. En su reverso veremos diseños de los legendarios Dialga y Palkia.

Como pueden ver en la imagen, se pondrán a la venta el 5 de noviembre de 2021.

Pokémon Legends: Arceus

Un fantástico nuevo tráiler reveló mas detalles sobre la jugabilidad de este título y la región de Hisui, que en el futuro será conocida como Sinnoh.

En Pokémon Legends: Arceus formaremos parte de una versión antigua (y buena) del Equipo Galaxia. Recorreremos un mundo abierto en el que los Pokémon andan libremente y podemos aprovechar el ambiente para acercarnos a ellos.

A la hora de combatir, podemos usar ataques con estilo ‘Fuerte’ o ‘Ágil’, dependiendo si queremos contundencia o la posibilidad de realizar varios movimientos el mismo turno. También podremos montar Pokémon para recorrer el mapa por aire, mar y tierra. El tráiler también revela nuevas criaturas y versiones de Hisui de otras ya conocidas.

Pokémon Legends: Arceus se pondrá a la venta el 28 de enero de 2022, exclusivamente para Nintendo Switch.

Fuente: canal oficial en YouTube