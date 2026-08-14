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Apadrina la anunciada tetralogía de Mafia: The Omerta Collection para PS5, Xbox Series X/S y PC

Como diría Toretto, "toda la Familia reunida".

Cesar Nuñez
Por Cesar Nuñez
Lectura de 4 min

2K y el estudio desarrollador Hangar 13 anunciaron Mafia: The Omerta Collection para PlayStation 5, Xbox Series X/S y PC (Steam), además de una actualización gratuita a las versiones de PlayStation 5 y Xbox Series X/S de Mafia: Definitive Edition para quienes ya tengan el juego en PlayStation 4 y Xbox One. Experimenta cuatro épocas del crimen organizado en un nuevo paquete que incluye los cuatro juegos de Mafia y mejoras técnicas para el ‘remake’ del primer juego, incluyendo 60 fotogramas por segundo.

Mafia: The Omertà Collection incluye todo el contenido descargable en cada una de sus entregas. Ponte en la piel de hombres ligados a la Familia a lo largo de décadas de historia mafiosa, en estas inmersivas aventuras de acción en tercera persona, ricas en narrativa cinematográfica. Cuando juras convertirte en un miembro de la Familia, te comprometes a la Omertá, un código de honor y silencio que lo exige todo y no perdona nada. Cumple con todas las tareas que te asignen. Cobra lo que te corresponde y elimina a cualquiera que se interponga en tu camino.

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Mafia: The Old Country – Definitive Edition

Sicilia, 1904. Descubre los orígenes del crimen organizado mientras luchas por sobrevivir y demostrar tu valía a la Familia. Tras una brutal infancia de trabajos forzados, Enzo Favara lo arriesgará todo para convertirse en un hombre de honor en la familia criminal Torrisi. Su juramento a la Mafia, con todo el poder, la tentación y las dificultades que conlleva, es un recordatorio constante de esta simple verdad: la Familia exige sacrificios.

Mafia: The Old Country – Man of Honor (contenido descargable)

Sicilia, 1905. En los meses transcurridos desde su iniciación, Enzo Favara ha demostrado ser un soldado leal de la familia criminal Torrisi. Ahora, el Don le encomienda a él y a Cesare una delicada misión: ayudar a Ennio Salieri, un hombre de honor recién salido de prisión y decidido a recuperar lo que le pertenece. Junto a Salieri, Enzo se adentra cada vez más en el volátil submundo del Valle Dorata, donde la lealtad se pone a prueba, las deudas se saldan y cada movimiento tiene consecuencias.

Mafia: Definitive Edition

Lost Heaven, 1930. Asciende en las filas de la Mafia durante la época de la Prohibición. Tras un encuentro fortuito con la mafia, Tommy Angelo se ve inmerso a regañadientes en el mundo del crimen organizado. Aunque al principio se muestra reacio a unirse a la familia Salieri, las recompensas se vuelven demasiado tentadoras como para ignorarlas.

Mafia II: Definitive Edition

Empire Bay, 1943. Vive la vida de un gánster durante la época dorada del crimen organizado. El héroe de guerra Vito Scaletta se ve envuelto con la mafia con la esperanza de saldar las deudas de su padre. Junto a su amigo Joe, Vito trabaja para demostrar su valía, ascendiendo en la jerarquía de la Familia mediante crímenes con recompensas y consecuencias cada vez mayores.

Mafia III: Definitive Edition

New Bordeaux, 1968. Venga una traición devastadora en medio del floreciente mundo del crimen organizado del sureste estadounidense. Tras años de combate en Vietnam, la familia adoptiva de Lincoln Clay, la Mafia Negra, es traicionada y asesinada por la Mafia Italiana. Lincoln reconstruye una nueva familia sobre las cenizas de la anterior, sembrando la venganza contra los mafiosos responsables.

Mafia: The Omerta Collection está disponible desde el 14 de agosto. Su precio de lanzamiento con descuento finaliza el 28 de agosto del 2026 en Steam.

🎩

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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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