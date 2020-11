Aparece más arte conceptual del nuevo Mass Effect en desarrollo

El nuevo juego de Mass Effect que está desarrollando BioWare volvió a ser noticia con tres piezas de arte conceptual creadas para el título. Las imágenes provienen del recién publicado libro de arte BioWare: Stories and Secrets from 25 Years of Game Development. Las piezas fueron subidas a internet por el usuario de Tumblr Felassan.

Entre las imágenes se encuentra la previamente revelada ilustración del Mud Skipper que apareció con la revelación del nuevo juego el pasado 7 de noviembre. De acuerdo a las siluetas en la imagen, se sugiere que la serie continuará en la galaxia de Andrómeda.

Otra de las ilustraciones muestra estructuras similares a las de la arquitectura Remnant que apareció en la última entrega de Mass Effect. Los Remnant eran una misteriosa civilización avanzada que desapareció antes de los eventos del juego.

Por último, el tercer arte conceptual muestra un nuevo relé de masa en construcción. Estos puertos desplazaban al Normandy por la Vía Láctea en la trilogía original. Esto significa que la red está siendo expandida más allá de la galaxia para llegar a muchos más lugares en Andrómeda.

Muchas preguntas quedaron sin responder en la entrega anterior. Estas incluyen tramas que se construyeron para darles desarrollo en juegos futuros. Ciertamente, ahora hay más libertad para maniobrar en la historia.

El director del nuevo proyecto de Mass Effect, Mike Gamble, citó en el libro que “hay un increíble universo de historia y muchas cosas por contar. Estamos creando algo verdadero para los fans”.

Vía: Eurogamer