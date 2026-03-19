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Aparte de una nueva colección, Mega Man regresa en el DLC de Sonic Racing: CrossWorlds con fecha confirmada

A tu izquierda, erizo.

Cesar Nuñez
Por Cesar Nuñez
Lectura de 2 min

Sega anunció que el contenido descargable ‘Mega Man Pack’ para Sonic Racing: CrossWorlds se lanzará el 25 de marzo. El precio tradicional de anteriores paquetes temáticos es de $6 USD, cerca de 22 mil pesos colombianos. Este anuncio se da después de darse a conocer que tres nuevos personajes se integrarán al juego de carreras en el futuro, de forma gratuita.

Sonic Racing: CrossWorlds añadirá con este DLC a Mega Man y Proto Man como nuevos personajes jugables, así como un nuevo circuito inspirado en el castillo del Dr. Wily extraído de los clásicos juegos de Mega Man y al robocanino Rush como un nuevo vehículo (el Rush Roadster). También disponibles a través del Pase de Temporada.

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El Pase de Temporada añade nuevos personajes jugables y circuitos de otras franquicias, como MinecraftBob EsponjaPac-ManTortugas Ninja (próximamente), Avatar Legends (próximamente) y Sonic Prime.

Sonic Racing Mega Man

«Sonic Racing: CrossWorlds es el más reciente exponente al que irónicamente le hace falta más componentes de otras franquicias de Sega para darle variedad. Los invitados cumplen su labor de rareza pero algunos son contenido pago, no parte de la base como Sonic & All-Stars Racing: Transformed. De este último recupera los diferentes tipos de vehículos mientras aporta viajes a través de portales en medio de las carreras y rivales como un reto adicional», señalamos en nuestra reseña.

Mega Man igualmente arrancó una colaboración con Street Fighter 6 y celebra así el lanzamiento de Mega Man Star Force: Legacy Collection el 27 de marzo.

Sonic Racing: CrossWorlds está disponible para PlayStation 5, Xbox Series X/S, Switch 2, PlayStation 4, Xbox One, Switch y PC a través de Steam y Epic Games Store.

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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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