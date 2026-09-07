Aparte del remake de Ocarina of Time, el Zelda Direct de aniversario solo estaría enfocado en la película y otras iniciativas, no juegos

Nintendo aclaró algunos detalles por medio de Twitter/ X sobre la presentación especial Nintendo Direct del 40.º aniversario de The Legend of Zelda. El ‘remake’ de The Legend of Zelda: Ocarina of Time por supuesto será el enfoque principal en materia de juegos, pero al parecer sería el único. De acuerdo con la nueva información de Nintendo, la presentación también se centrará en las iniciativas relacionadas con el aniversario de The Legend of Zelda más allá de los videojuegos. La película en acción real de Zelda producida por Sony Pictures por supuesto es uno de los temas más importantes, de la cual podríamos ver un primer tráiler. Por su parte, confirmaremos la consola Switch 2 y control Pro dedicados al aniversario de la saga.

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«Compartiremos detalles sobre las iniciativas relacionadas con el 40.º aniversario de The Legend of Zelda más allá de los videojuegos, así como más información sobre el título para Nintendo Switch 2, The Legend of Zelda: Ocarina of Time«, señala el tweet traducido del japonés. Igualmente es posible que la saga de Zelda ingrese como atracción a los parques Super Nintendo World en Osaka, Orlando y Los Angeles.

Recordamos que el The Legend of Zelda 40th Anniversary Direct será el martes 8 de septiembre del 2026 a las siguientes horas en países de habla hispana:

México – 8:00 am

– 8:00 am Colombia, Perú, Ecuador – 9:00 am

– 9:00 am Chile – 10:00 am

– 10:00 am Argentina – 11:00 am

– 11:00 am España – 4:00 pm

¿Significa esto que se esfuman las esperanzas de ver relanzadas para Switch y Switch 2 las versiones HD de The Wind Waker y Twilight Princess originales de Wii U? ¿Veremos anunciados otros juegos de GameCube como por ejemplo Four Swords Adventures? Tampoco descartamos conciertos orquestales de celebración, como aquellos del aniversario 25 cuando The Legend of Zelda: Skyward Sword salió en noviembre del 2011.