Ape Escape podría regresar en PlayStation 5 según rumores

La ahora clásica franquicia de PlayStation, Ape Escape, podría estar de regreso tras décadas de inactividad. Según informes de portales especializados como VGC y de Jeff Gerstmann, un nuevo título de la saga se encuentra actualmente en desarrollo por parte de un estudio externo a Sony Interactive Entertainment. Este proyecto formaría parte de una estrategia más amplia de la compañía para revivir franquicias inactivas a través de colaboradores externos.

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¿Qué sabemos sobre los rumores del regreso de Ape Escape?

Durante la última emisión de The Jeff Gerstmann Show, comentó que desde principios de año han circulado comentarios sobre un nuevo juego de la saga. Además, Gerstmann aclaró que el proyecto no está a cargo de Team ASOBI, como algunos especulaban, sino de Evening Star, el estudio detrás de Penny’s Big Breakaway y fundado por miembros del equipo creador de Sonic Mania. Según los detalles compartidos, la producción del juego habría comenzado recientemente. Gerstmann indicó que supo del proyecto por primera vez alrededor de febrero, durante el D.I.C.E. Summit, momento en el cual el título apenas había recibido la luz verde. Por esta razón, se señala que no se trata de un proyecto cercano a estrenarse ni de un anuncio inminente para este año.

Por su parte, el sitio VGC corroboró la información de Gerstmann citando sus propias fuentes y añadió que Sony proyecta traer de vuelta otras propiedades intelectuales en desuso mediante desarrolladores externos. Como parte de esta misma tendencia. Finalmente, reportes recientes de MP1st mencionan que Guerrilla Games colabora con un estudio externo en una remasterización o adaptación de la saga Killzone. Las pistas en torno a Evening Star también incluyen publicaciones de sus propios integrantes. Ya que, en diciembre de 2024, Hunter Bridges, fundador del estudio con sede en Tokio, compartió una imagen publicitaria de Ape Escape en redes sociales. Posteriormente, en julio de 2025, el directivo difundió una oferta laboral del estudio para un artista de personajes 3D sénior con experiencia en modelado y animación de personajes de estilo anime. Ahora, solo resta esperar si PlayStation anunciará este posibole proyecto com una forma de celebrar los 30 años de la franquicia Ape Escape, el cual sería en el año 2029.

Vía: Gematsu