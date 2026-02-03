Videojuegos

Fecha y novedades de ‘Ruptura’, la temporada 29 de Apex Legends

Fuse se siente como nuevo (aunque se ve más viejo).

Julian Ramirez
Por Julian Ramirez
Lectura de 4 min

Este juego de batalla campal está a punto de cumplir siete años de vida y lo va a celebrar con una nueva temporada llamada ‘Ruptura’. Esta es la temporada número 29 de Apex Legends y vamos a ver en qué fecha empieza, las novedades que trae —entre las que están las nuevas ventanas de red de luz sólida— cambios a los kits de varios personajes y más.

La temporada 29 ‘Ruptura’ de Apex Legends empieza tras la actualización del martes 10 de febrero de 2026. Pueden ver algunas de las novedades en el siguiente tráiler con subtítulos en español, el cual está dedicado a la memoria del recientemente fallecido Vince Zampella.

- Publicidad -

Para celebrar este aniversario, celebrarán un evento especial de siete años del juego. Durante este tendremos acceso a un Registro de recompensas gratis entre el 10 de febrero y el 10 de marzo de 2026. Entre los regalos que recibiremos están:

  • Recompensas creadas por la Comunidad
  • Desbloqueo de Leyendas permanentes
  • Nuevos Aspectos tácticos de élite de Pilotos SWAT

Una de las principales novedades de esta temporada son las Ventanas de red de luz sólida. Estas son nuevas ventanas que se pueden destruir y reparar estratégicamente para abrir o bloquear acceso a los edificios. Cuando están intactas, las ventanas de red de luz sólida permiten ver al otro lado pero bloquean el paso de personajes balas hasta ser destruidas.

En cuanto a los cambios de kit y ajustes de balance que recibirán varios personajes de Apex Legends en esta nueva temporada, tenemos los siguientes:

  • Fuse
    • La mejora de Saltador nudillero le permite a Fuse saltar a través de las defensas enemigas
    • Provoca al enemigo con su Habilidad Definitiva rediseñada para golpear a los defensores con explosivos
    • Las Pirotécnicas suman llamas a su Habilidad definitiva, que se recarga al causar daño explosivo con la mejora de reignición.
  • Bloodhound:
    • Rastrea enemigos con un mejorado escaneo táctico y un tiempo de reutilización de la Habilidad definitiva muy reducido.
    • Vuelo del cuervo dá a los cuervos blancos un alcance más amplio, Sabor a sangre curando al golpear durante la Habilidad definitiva de los jugadores y las jugadoras, y más.
  • Catalyst
    • Línea de púas puede ser arrojada más lejos y ahora se dispara más rápido una vez desplegada. 
    • Púas ocultas mantiene las púas ocultas hasta ser activadas, mientras que Perforasuelas las activa más rápido con un mayor daño.
    • La Habilidad definitiva Velo oscuro mejorada ahora es una potencia defensiva. Despliega horizontalmente para sellar puntos de estrangulamiento completos
  • Leyendas de clase control
    • Pueden reparar Redes de luz sólida estalladas o reforzándolas para aumentar su fuerza original. 

Otras novedades que tendrá la temporada 29 ‘Ruptura’ de Apex Legends son:

  • Eliminarán las zonas de descenso controladas en Clasificatoria.
  • Nuevas opciones de audio avanzadas
  • Salas de Bot Royale Evolucionado con 1-5 escuadrones humanos completos y el resto de rivales son Bots Apex. No habrá límite de obtención de EXP y ni restricción al progreso de los desafíos.

Apex Legends está disponible para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch (aunque no por mucho tiempo), Nintendo Switch 2 y para PC a través de EA App, Epic Games Store y Steam.

Más juegos de Electronic Arts

La versión para Nintendo Switch de Apex Legends dejará de funcionar
 La versión para Nintendo Switch de Apex Legends…
La temporada 1 de Battlefield 6 ha sido extendida con un nuevo pase, nueva fecha de la temporada 2
 La temporada 1 de Battlefield 6 ha sido…
El evento Masacre invernal llega a Apex Legends con aerotablas y nuevas skins
 El evento Masacre invernal llega a Apex Legends con…
El evento de navidad de Apex Legends trae skins muy divertidas
 El evento de navidad de Apex Legends trae…
El Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita poseerá el 93 % de EA
 El Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita…
Los Sims 4 recibirá un montón de contenido de Bob Esponja
 Los Sims 4 recibirá un montón de contenido…
Más de:
Apex Legends Apex Legends
Roblox: Códigos de Azure Latch (Febrero 2026)
Chappell Roan llega a Fortnite Festival en febrero de 2026 – Así lucen sus skins y objetos cosméticos
Roblox Códigos de Untitled Boxing Game (Febrero 2026)
Roblox códigos de Blue Lock: Rivals (Febrero 2026)
Roblox Códigos de Jujutsu Infinite (Febrero 2026)
Etiquetado:
Compartir este contenido
Artículo anterior Habrá una presentación especial para celebrar los nueve años de Nier: Automata y los fans esperan noticias sobre un nuevo juego
Siguiente artículo La próxima consola portátil de Anbernic se inspira en PS Vita y se llama RG Vita
No hay comentarios

Lo último

La próxima consola portátil de Anbernic se inspira en PS Vita y se llama RG Vita
Tecnología
Habrá una presentación especial para celebrar los nueve años de Nier: Automata y los fans esperan noticias sobre un nuevo juego
Videojuegos
El modo 5c5 de Highguard ahora es permanente
Videojuegos
Los juegos que llegan y se van de Xbox Game Pass en febrero de 2026
Videojuegos