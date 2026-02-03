Fecha y novedades de ‘Ruptura’, la temporada 29 de Apex Legends

Este juego de batalla campal está a punto de cumplir siete años de vida y lo va a celebrar con una nueva temporada llamada ‘Ruptura’. Esta es la temporada número 29 de Apex Legends y vamos a ver en qué fecha empieza, las novedades que trae —entre las que están las nuevas ventanas de red de luz sólida— cambios a los kits de varios personajes y más.

La temporada 29 ‘Ruptura’ de Apex Legends empieza tras la actualización del martes 10 de febrero de 2026. Pueden ver algunas de las novedades en el siguiente tráiler con subtítulos en español, el cual está dedicado a la memoria del recientemente fallecido Vince Zampella.

Para celebrar este aniversario, celebrarán un evento especial de siete años del juego. Durante este tendremos acceso a un Registro de recompensas gratis entre el 10 de febrero y el 10 de marzo de 2026. Entre los regalos que recibiremos están:

Recompensas creadas por la Comunidad

Desbloqueo de Leyendas permanentes

Nuevos Aspectos tácticos de élite de Pilotos SWAT

Una de las principales novedades de esta temporada son las Ventanas de red de luz sólida. Estas son nuevas ventanas que se pueden destruir y reparar estratégicamente para abrir o bloquear acceso a los edificios. Cuando están intactas, las ventanas de red de luz sólida permiten ver al otro lado pero bloquean el paso de personajes balas hasta ser destruidas.

En cuanto a los cambios de kit y ajustes de balance que recibirán varios personajes de Apex Legends en esta nueva temporada, tenemos los siguientes:

Fuse La mejora de Saltador nudillero le permite a Fuse saltar a través de las defensas enemigas Provoca al enemigo con su Habilidad Definitiva rediseñada para golpear a los defensores con explosivos Las Pirotécnicas suman llamas a su Habilidad definitiva, que se recarga al causar daño explosivo con la mejora de reignición.

Bloodhound : Rastrea enemigos con un mejorado escaneo táctico y un tiempo de reutilización de la Habilidad definitiva muy reducido. Vuelo del cuervo dá a los cuervos blancos un alcance más amplio, Sabor a sangre curando al golpear durante la Habilidad definitiva de los jugadores y las jugadoras, y más.

: Catalyst Línea de púas puede ser arrojada más lejos y ahora se dispara más rápido una vez desplegada. Púas ocultas mantiene las púas ocultas hasta ser activadas, mientras que Perforasuelas las activa más rápido con un mayor daño. La Habilidad definitiva Velo oscuro mejorada ahora es una potencia defensiva. Despliega horizontalmente para sellar puntos de estrangulamiento completos

Leyendas de clase control Pueden reparar Redes de luz sólida estalladas o reforzándolas para aumentar su fuerza original.



Otras novedades que tendrá la temporada 29 ‘Ruptura’ de Apex Legends son:

Eliminarán las zonas de descenso controladas en Clasificatoria.

Nuevas opciones de audio avanzadas

Salas de Bot Royale Evolucionado con 1-5 escuadrones humanos completos y el resto de rivales son Bots Apex. No habrá límite de obtención de EXP y ni restricción al progreso de los desafíos.

Apex Legends está disponible para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch (aunque no por mucho tiempo), Nintendo Switch 2 y para PC a través de EA App, Epic Games Store y Steam.