Apex Legends nos pondrá a «sembrar el caos» con el nuevo evento de Halloween 2025

Mad Maggie estará en el centro del enfrentamiento entre la Parca y los Demonios para celebrar el mes del terror. Ya está cerca el evento especial de Halloween 2025 en Apex Legends, que con el lema de «sembrar el caos» nos trae un nuevo modo de juego con comodines y estrena muchos objetos cosméticos temáticos apropiados para la temporada.

Este evento estará disponible entre el martes 14 de octubre y el martes 4 de noviembre de 2025. Pueden ver el tráiler con todas las sorpresas que tendrá a continuación.

Durante el evento, los Comodines toman temática de Halloween y podremos escoger entre Comodines de la Parca o de Demonio para obtener diferentes ventajas en cada partida.

Comodines de la Parca Comodines del Demonio Fuerza Monstruosa Revela el siguiente anillo al comienzo de la partida Alta velocidad Las habilidades cargan más rápido Munición infinita Recarga armas más rápido Los enemigos explotan al ser noqueados Recarga las armas al golpear Revela la ubicación de los enemigos al golpear Correr por las paredes Recupera salud al hacer daño Daño encadenado a enemigos en el área de efecto Suelta humo al ser noqueado para sanar a los aliados Críticos garantizados tres recargar

Como era de esperar, en el evento ‘Sembrar el caos’ de Halloween 2025 podremos conseguir nuevos aspectos Legendarios —incluyendo el aspecto Prestigio de Mad Maggie que incluye su propia estela de salto y remate— en los paquetes del evento y comprándolos en la tienda de temporada a cambio de las calabazas que obtenemos por completar desafíos.

Recuerden que todos los artículos estarán disponibles a cambio de monedas Apex o metales de fabricación y en paquetes de evento.