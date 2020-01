By

La semana pasada, con motivo del primer aniversario de Apex Legends, Respawn Entertainment hizo una transmisión en vivo en la que compartió los primeros datos sobre la temporada 4. Además de anunciar que comenzará el 4 de febrero, el estudio dio a conocer las novedades que arribarán a las series clasificatorias 3. No menos importante, presentó a la Leyenda que debutaría en la nueva temporada: James «The Forge» McCormick.

Si bien Respawn Entertainment compartió información sobre el nuevo personaje, todavía había bastante que se desconocía. Por ejemplo, no se mostraron sus habilidades en el campo de batalla. Afortunadamente, el estudio ha compartido una entrevista protagonizada por él.

Por desgracia, Forge no tuvo el tiempo tiempo para hablar de sí mismo y sus motivaciones para entrar en los Juegos Apex antes de ser apuñalado por un misterioso individuo en rojo. Que no quede duda: James «The Forge» McCormick está muerto y no volverá.

Imagen filtrada de Revenant

Ahora que Forge ha fallecido, ¿quién será la Leyenda que debutará en la temporada 4? Bueno, los fanáticos lo han sabido desde hace un buen rato. Desde principios de enero, múltiples filtraciones han sugerido que la cuarta temporada supondrá el debut de un personaje llamado «Revenant». Él fue el responsable de asesinar a Forge en el último video. Por esta razón, es muy probable que este sea el próximo personaje jugable en el ‘Battle Royale’.

Apex Legends está disponible para PS4, Xbox One y PC. Cabe recordar que todavía hay tiempo para participar en el evento Grand Soirée Arcade. Más información en el siguiente enlace.

