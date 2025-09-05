Aplicación de Game Boy Advance en Nintendo Switch Online recibe nueva funcionalidad pero retira el sonido de inicio predeterminado

La aplicación de Game Boy Advance para Nintendo Switch Online se ha actualizado y con ella es rebautizada bajo la línea Nintendo Classics, además de añadir algunas nuevas funciones. Ten en cuenta que para acceder a ello tendrás que descargar e instalar la versión 3.0.0 presionando + sobre la app desde el menú de Home. Lamentablemente, en el proceso se pierde de forma predeterminada el característico sonido de inicio de GBA y lo reemplaza con el sonido de moneda de la serie Super Mario Advance.

Es posible volver a escuchar el sonido de inicio de Game Boy Advance inclinando el ‘stick’ izquierdo de Switch, como en la aplicación de GameCube para Switch 2.

La principal funcionalidad nueva es que ahora es posible personalizar botones como en N64 y SNES. Esto significa que si no estás satisfecho con la configuración de un juego en particular, puedes reorganizarlo a tu gusto. Sin embargo y a diferencia de N64 o SNES, en GBA son menos botones y puede que no sea tan notoria esta inclusión. Las aplicaciones de NES, Game Boy/Color y Sega Genesis en Nintendo Switch Online podrían recibir aquella misma opción de configuración de seguir con la tendencia.

También se incluye una mejora de resolución para los juegos de Game Boy Advance. Al jugar en modo portátil, estos se ejecutan a 1080p. Por otra parte, Japón recibió exclusivamente Magical Vacation de Brownie Brown (ahora 1-Up Studio), que también puedes jugar en tu Switch occidental si no te molesta la barrera del idioma.