Aprovecha los mejores descuentos en videojuegos para esta navidad

Artículo Precio descuento Precio normal

Days Gone 124.900 229.900

Death Stranding 174.900 281.900

Dreams 179.900 229.900

Ghost of Tsushima Edición Especial 239.900 329.900

Medievil Remastered 129.900 179.900

MLB: The Show 21 144.900 249.900

Nioh 2 179.900 281.900

Spider-Man Edición Juego del Año 124.900 229.900

The Last of Us Parte II 189.900 329.900

DOOM Eternal 169.900 269.900

Iron Man VR (PSVR) 169.900 249.900

Minecraft Bedrock Edition 129.900 179.900

Uncharted: The Nathan Drake Collection 74.900 99.900

Bloodborne 74.900 99.900

Infamous: Second Son 74.900 99.900

Ratchet & Clank 74.900 99.900

The Last of Us Remasterizado 74.900 99.900

Uncharted 4: A Thief’s End 74.900 99.900

Until Dawn 74.900 99.900

God of War 3 Remasterizado 74.900 99.900

Nioh 74.900 99.900

Horizon Zero Dawn 74.900 99.900

God of War PS4 74.900 99.900

Gran Turismo Sport 84.900 109.900

Uncharted: The Lost Legacy 84.900 109.900

Uncharted Collection 74.900 99.900

NBA 2K1 – PS4, Xbox One y Switch 279.900 329.900

Borderlands Legendary Collection Switch 229.900 279.900

Bioshock The Collection Switch 229.900 279.900

XCOM 2 Collection Switch 229.900 279.900

Mafia: Definitive Edition PS4 y Xbox One 169.900 219.900

PGA Tour PS4 279.900 339.900

WWE 2K Battlegrounds PS4 y Switch 169.900 209.900

Ark: Survival Evolved – PS4 99.900 139.900

Ark: Survival Evolved – Xbox One 79.900 119.900

Ark: Park PSVR 79.900 119.900

Marvel’s Avengers PS4 y Xbox One 249.900 329.900

Collection Of Mana Nintendo Switch 99.900 179.900

NieR Automata: Game of the YorHa PS4 64.900 159.900

Life is Strange 2 PS4 84.900 179.900

Monster Energy Supercross 3 PS4 219.900 339.900

FIFA 2021 PS4 222.900 329.900

FIFA 2021 Xbox One 222.900 329.900

FIFA 2021 Switch 209.900 279.900

FIFA 2021 Edición de lujo PS4 369.900 439.900

FIFA 2021 Edición de lujo Xbox One 369.900 439.900

FIFA 2021 Ultimate Edition PS4 479.900 549.900

Madden 21 PS4 269.900 339.900

Star Wars: Squadrons PS4 174.900 229.900

Star Wars: Squadrons Xbox One 174.900 229.900

Need For Speed Hot Pursuit Remastered PS4, Xbox One y Switch 194.900 229.900

Rocket Arena PS4 y Xbox One 74.900 89.900

UFC 4 PS4 y Xbox One 259.900 329.900

eFootball PES 2021 PS4 y Xbox One 119.900 149.900

Call of Duty Black Ops: Cold War PS4 y Xbox One 289.900 329.900

Audífonos Turtle Beach PS4 Recon Chat Black 69.900 79.900

Audífonos Turtle Beach XBONE Recon Chat Black 69.900 79.900

Audífonos Turtle Beach Recon Chat White 69.900 79.900

Audífonos Turtle Beach Ear Force Recon 50P Black PS4 127.900 159.900

Audífonos Turtle Beach Ear Force Recon 50X Black Xbox One 127.900 159.900

Audífonos Turtle Beach Ear Force Recon 50 Black PC 169.900 199.900

Audífonos Turtle Beach Recon 70P Black PS4 149.900 189.900

Audífonos Turtle Beach Recon 70P Midnight Red 149.900 189.900

Audífonos Turtle Beach Recon 70P Green Camo 149.900 189.900

Audífonos Turtle Beach Recon 70P Blue Camo 149.900 189.900

Control DualShock4 Berry Blue 285.900 339.900

Control DualShock4 Sunset Orange 285.900 339.900

Control DualShock4 Rose Gold 285.900 339.900

Control DualShock4 Electric Purple 285.900 339.900

Control DualShock4 Titanium Blue 285.900 339.900

Control DualShock4 Glacier White 285.900 339.900

Control DualShock4 Steel Black 285.900 339.900

Control DualShock4 Midnight Blue 275.900 329.900

Control DualShock4 Magma Red 285.900 339.900

Control DualShock4 Green Camouflage 285.900 339.900

Control DualShock4 Red Camo 285.900 339.900

Control DualShock4 Black + Fortnite 255.900 309.900

Control DualShock4 Jet Black 255.900 309.900

PS4 Pro Edición Death Stranding 2.019.900 2.499.900

PS4 Pro Edición Fortnite 1.749.900 2.199.900

PSVR Mega pack de 5 juegos 1.519.900 1.999.900

PSVR Mega pack Iron Man 1.519.900 1.999.900