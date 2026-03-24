Videojuegos

ARC Raiders: estas son las notas de la actualización 1.21.0

Conoce los cambios de la actualización 1.21.0 de ARC Raiders. Detalles sobre correcciones de estabilidad y nuevos objetos.

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Lectura de 2 min

Embark Studios ha puesto ha liberado la actualización 1.21.0 para ARC Raiders. Este parche, ya disponible en todas las plataformas, tiene como objetivo principal mejorar la estabilidad del software y corregir errores técnicos reportados por la comunidad de jugadores en las últimas semanas.

¿Cuáles son los cambios que llegan a ARC Raiders con la actualización 1.21.0?

La modificación más relevante que trae la actualización 1.21.0 aborda un fallo de colisiones (exploit) que permitía a los personajes de ARC Raiders atravesar paredes. Este error se producía específicamente al interactuar con objetos del entorno como las Fuel Cells o los Field Crates, facilitando el acceso a zonas no autorizadas del mapa.

- Publicidad -

Asimismo, el equipo de desarrollo ha implementado soluciones para los siguientes problemas:

  • Cierres inesperados: Se ha corregido un error de compatibilidad con DirectX 11 que causaba la interrupción repentina del juego.
  • Geometría del entorno: Se eliminó el fallo que provocaba que enemigos de facción ARC aparecieran dentro de estructuras sólidas.
  • Bloqueos de movimiento: Se resolvieron incidencias donde los Raiders quedaban atrapados dentro de la Harvester o entre restos de maquinaria destruida.

A pesar del enfoque correctivo, el parche 1.21.0 para ARC Raiders añade contenido cosmético y funcional. Entre estas adiciones destaca una nueva Raider Tool y un conjunto de mochila (Backpack set). Es así que esta nueva actualización, está diseñada para rotaciones de tienda y ajustes menores de calidad de vida de cara a un parche más grande.

Esta gran actualización de mayor escala denominada Flashpoint está programada para la próxima semana y seguirá el esquema de actualizaciones mensuales como Shrouded Sky. Así que se espera que el nuevo contenido introduzca amenazas adicionales y cambios en las condiciones climáticas o estructurales de los mapas. Embark Studios reitera que los parches de gran volumen de contenido se mantendrán alineados con el cierre de cada mes.

🔥

Más noticias sobre videojuegos

Ahora puedes jugar The Legend of Zelda: The Wind Waker en un navegador web o móvil, por lo menos «navegar» una parte
 Ahora puedes jugar The Legend of Zelda: The…
Jupiter Corporation anuncia Picross S Konami Antiques Edition, exclusivo para Nintendo Switch
 Jupiter Corporation anuncia Picross S Konami Antiques Edition,…
Revelan detalles de la historia de Super Mario Galaxy: la película que dan fuerza a una teoría sobre Peach y Rosalina
 Revelan detalles de la historia de Super Mario…
20 mejores juegos de Game Boy Advance
 20 mejores juegos de Game Boy Advance
El minimalista Pulmo y sus puzles llegan también a Nintendo Switch
 El minimalista Pulmo y sus puzles llegan también…
Compañía que quería cobrar por los saltos de Mario, ahora posee una parte de Kadokawa
 Compañía que quería cobrar por los saltos de…

Fuente: Steam

Más de:
ARC Raiders ARC Raiders
El genial juego de carreras Horizon Chase Turbo será retirado de las tiendas por culpa de Epic Games
Cómo activar el Faro de Tintonio en Costa Calamar en Fortnite Capítulo 7 Temporada 2
Así son las skins del Pato Lucas y Lola Bunny en Fortnite, ya tienen fecha a pesar de los despidos y cierre de modos de juego
Epic Games despide más de 1000 empleados y culpa indirectamente a los jugadores por no gastar más dinero en Fortnite
Jupiter Corporation anuncia Picross S Konami Antiques Edition, exclusivo para Nintendo Switch
Etiquetado:
Compartir este contenido
Artículo anterior Epic Games despide más de 1000 empleados y culpa indirectamente a los jugadores por no gastar más dinero en Fortnite
Siguiente artículo Luego de siete años, la historia del manga de Chainsaw Man ha finalizado
No hay comentarios

Lo último

Luego de siete años, la historia del manga de Chainsaw Man ha finalizado
Anime y Manga
Primeras noticias sobre los torneos MSI y Worlds 2026 de League of Legends
Esports
Guía Jujutsu Kasien: dónde continuar la historia en el manga luego del final de la primera parte de la tercera temporada
Anime y Manga
Jujutsu Kaisen: el final de la primera parte de la tercera temporada adaptará toda la batalla de la colonia de Sendai
Anime y Manga