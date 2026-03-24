ARC Raiders: estas son las notas de la actualización 1.21.0

Embark Studios ha puesto ha liberado la actualización 1.21.0 para ARC Raiders. Este parche, ya disponible en todas las plataformas, tiene como objetivo principal mejorar la estabilidad del software y corregir errores técnicos reportados por la comunidad de jugadores en las últimas semanas.
¿Cuáles son los cambios que llegan a ARC Raiders con la actualización 1.21.0?
La modificación más relevante que trae la actualización 1.21.0 aborda un fallo de colisiones (exploit) que permitía a los personajes de ARC Raiders atravesar paredes. Este error se producía específicamente al interactuar con objetos del entorno como las Fuel Cells o los Field Crates, facilitando el acceso a zonas no autorizadas del mapa.
Asimismo, el equipo de desarrollo ha implementado soluciones para los siguientes problemas:
- Cierres inesperados: Se ha corregido un error de compatibilidad con DirectX 11 que causaba la interrupción repentina del juego.
- Geometría del entorno: Se eliminó el fallo que provocaba que enemigos de facción ARC aparecieran dentro de estructuras sólidas.
- Bloqueos de movimiento: Se resolvieron incidencias donde los Raiders quedaban atrapados dentro de la Harvester o entre restos de maquinaria destruida.
A pesar del enfoque correctivo, el parche 1.21.0 para ARC Raiders añade contenido cosmético y funcional. Entre estas adiciones destaca una nueva Raider Tool y un conjunto de mochila (Backpack set). Es así que esta nueva actualización, está diseñada para rotaciones de tienda y ajustes menores de calidad de vida de cara a un parche más grande.
Esta gran actualización de mayor escala denominada Flashpoint está programada para la próxima semana y seguirá el esquema de actualizaciones mensuales como Shrouded Sky. Así que se espera que el nuevo contenido introduzca amenazas adicionales y cambios en las condiciones climáticas o estructurales de los mapas. Embark Studios reitera que los parches de gran volumen de contenido se mantendrán alineados con el cierre de cada mes.
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Fuente: Steam