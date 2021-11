¿Quedaste confundido/a cuando viste por primera vez Arcane, la nueva serie animada de League of Legends, y sientes que necesitas una guía informativa? ¿Necesitas saber quién es cada personaje tanto en el juego como en Arcane y no conoces por qué son importantes nombres como Powder, Vi, Viktor, Jayce, Vander, etc? En este artículo te responderemos todas tus preguntas y así no te verás obligado a jugar a LoL para entender.

Antes de continuar, debemos advertirte que en esta guía de la serie Arcane se explica el trasfondo de varios personajes utilizando la historia que proporcionan los blogs oficiales de Riot Games y se mencionan quiénes son en la versión actual de League of Legends. Por lo tanto, si consideras que saber cómo cambian los personajes a futuro es un llamado ‘spoiler‘, es mejor que no continúes leyendo.

Por otro lado, es posible que la historia de los personajes cambie para estar acorde a la serie. Señalado esto, comenzaremos con los dos lugares donde ocurren los hechos:

¿Qué es Piltóver?

Piltóver. Fuente: Riot Games.

Piltóver es una de las ciudades más prósperas de Valoran, el continente de Runaterra de mayor tamaño. Su riqueza proviene de su ubicación estratégica en el centro cultural del continente y los numerosos clanes mercaderes que han comerciado con bienes de todo el mundo. Se le reconoce por su progreso científico y sus inventores que todo el tiempo están probando nuevas tecnologías.

Algunos campeones destacados de Piltóver son (aparte de los que ha mostrado la serie) Ezreal, Orianna y Camille.

¿Qué es Zaun?

Zaun. Fuente: Riot Games.

Debajo de los acantilados de Piltóver hay un distrito suburbano lleno de vapor que creció mucho a la par de la otra ciudad. Esta es Zaun, un lugar donde casi no llega la luz del sol y donde se ocultan todos los criminales de la región: desde contrabandistas hasta peligrosos científicos que encontraron las prácticas de Piltóver demasiado conservadoras. Básicamente, es la cara fea que la ciudad de la superficie quiere ocultar al mundo.

Algunos campeones reconocidos de Zaun son Singed, Blitzcrank y Dr. Mundo.

¿Qué es la tecnología Hextech?

Hextech es una fusión de tecnología y magia que termina siendo un gran tema de discusión en Arcane. Dentro de LoL, hay (o hubo) varios objetos que emplean este sistema y adoptan su nombre, como el caso del Protocinturón Hextech.

Guía de la serie Arcane: ¿Quién es Vi?

Arcane: ¿quién es Vi?

La historia de Vi en League of Legends ya confirmaba que ella había crecido en Zaun bajo el cobijo del dueño de un bar y que constantemente tenía que resolver sus problemas a puñetazos. Con esto, comenzó a utilizar guantes que potenciaban sus golpes pero un día desapareció. Tiempo después, las bandas criminales se dieron cuenta que Vi se había unido a Los Vigilantes de Piltóver (la fuerza policial), trabajaba junto a Caitlyn y nunca escatimaba en golpes contra quien rompiera la ley.

Arcane: ¿Quién es Powder?

Arcane: ¿quién es Powder?

Powder es la misma Jinx, quien un día apareció en las calles de Piltóver y Zaun para generar caos con artilugios, balas y explosiones. Se dice que está loca y todo lo que la motiva es hacer explotar cosas y destruir edificios. También se la pasa gastando «bromas», sobre todo a la policía y ciudadanos de Piltóver (una vez causó una estampida de animales exóticos en un día de feria). Está obsesionada con Vi, pues se la pasa insultándola en grafitis y le encanta escapar de ella y de Caitlyn.

¿Quién es Jayce?

Jayce es un reconocido héroe de Piltóver con una inteligencia notablemente superior a otros jóvenes inventores de la ciudad, a quienes les costaba hacer una fracción de los inventos de este personaje. Su falta de modales y su alta arrogancia lo terminaron aislando y reuniendo con Viktor, otro inventor que estaba a su nivel y que simplemente no prestaba atención a su actitud. Rápidamente se hicieron amigos y compañeros de trabajo, pero terminaron peleando por un invento de Viktor que potenciaba el desempeño de constructores pero que limitaba su libre albedrío. Viktor fue aislado de la comunidad científica.

Tiempo después, le entregaron Jayce un cristal proveniente del desierto de Shurima. Tal cristal tenía poderes ocultos, así que Viktor decidió robarlo. Jayce fabricó su famoso Martillo de Mercurio y fue a enfrentar a Viktor a Zaun. Mientras luchaba contra sus autómatas, el héroe de Piltóver aplastó el cristal y causó una gran explosión. Viktor desapareció.

Guía de la serie Arcane: ¿Quién es Viktor?

Arcane: ¿Quién es Viktor?

Viktor viene de Zaun, donde vio con sus propios ojos que ocurrían graves accidentes debido a errores humanos y no mecánicos. Por eso, trató siempre de eliminar los errores humanos en cualquier operación, así fuera a costa de hacer experimentos con fallas morales y éticas. Después de todo, pretendía mejorar a la humanidad a su modo.

Viktor se hizo más radical después de que le robaran los créditos de su invento, el gólem Blitzcrank, y después de ser aislado por culpa de Jayce. Viktor no murió en su enfrentamiento con él, así que sigue creando autómatas y continuando con sus investigaciones.

¿Quién es Caitlyn?

Caitlyn es hija de una familia mercante acaudalada de Piltóver. Un día sus padres fueron raptados y ella logró seguir las pistas por sí misma hasta dar con el lugar y avisar a los vigilantes (el cuerpo policial). Debido a eso, sus padres le fabricaron un rifle hextech de gran alcance. Gracias a sus habilidades, logró unirse a las filas de los vigilantes y convertirse en una de las agentes más importantes.

¿Quién es Heimerdinger?

Heimerdinger es un ‘yordle’, una raza de espíritus que a menudo toman la forma de pequeños mamíferos y que provienen de Ciudad Bandle, un lugar al que se puede acceder con portales mágicos que están en distintas partes del mundo.

Heimerdinger es uno de los más brillantes científicos que ha llegado a Piltóver. En el juego no se explica más allá de sus grandes habilidades para investigar lo desconocido.

¿Quién es Ekko?

Desde niño, Ekko comenzó a experimentar con aparatos que construía a partir de chatarra que encontraba en las calles de Zaun. En cierto momento, encontró un cristal Hextech en el suelo y se lo llevó a su casa. Este terminó explotando y generando fracturas en el tiempo, además de varias realidades paralelas. Con ayuda de numerosas versiones de sí mismo, logró reparar el caos y encerrar el poder del cristal en un dispositivo que le permite retroceder en el tiempo.

Guía de la serie Arcane: ¿Quién es Vander y otros personajes?



Arcane: ¿quién es Vander y otros personajes?

Si te preguntas quién es Vander u otros personajes en Arcane, no te preocupes. No todos son campeones que están en League of Legends. Algunos hacen su primera aparición en esta serie, así que puedes disfrutar de esta producción sin estar preguntándote qué labor cumplen en el juego.

