Archetype Entertainment: el nuevo estudio de Wizards of the Coast

La editorial de Dungeons & Dragons y Magic: The Gathering, Wizards of the Coast, ha anunciado el lanzamiento de un nuevo estudio desarrollador de videojuegos que se enfocará en juegos de rol ricos en narrativa. El estudio, el cual tiene como nombre Archetype Entertainment, tiene también a integrantes de alto calibre y experiencia en la industria.

Aunque el número de empleados de Archetype es desconocido, dos personajes salen a relucir: James Ohlen y Chad Robertson. Ambos trabajaron para el reconocido estudio BioWare. Ohlen fue el director creativo y diseñador líder de juegos como Baldur’s Gate, Neverwinter Nights, Star Wars: Knights of the Old Republic, Dragon Age: Origins y Anthem, aunque eso se le perdona. Ohlen será el director de estudio de Archetype Entertainment.

Robertson era conocido por ser el jefe de «Servicio en Vivo» para Anthem y previamente trabajó en Star Wars: The Old Republic. Principalmente, era la persona clave en el contacto entre la comunidad y BioWare, ofreciendo actualizaciones y noticias en las reparaciones del juego, luego de su desastroso lanzamiento. Él tomará el cargo de gerente general en el nuevo estudio de Wizards of the Coast.

Curiosamente, Archetype Entertainment no comenzará a manejar juegos basados en propiedades de su casa matriz. En cambio, trabajarán en una historia totalmente original en un universo de ciencia ficción. Gracias a la experiencia adquirida con The Old Republic, hay buenas bases para comenzar una franquicia para múltiples plataformas.

Otros juegos que Wizards of the Coast está supervisando incluyen el tan esperado Baldur’s Gate 3 por parte de Larian y el recientemente lanzado Magic The Gathering: Arena.

Vía: PC Gamer