Riot Games no es el único que está haciendo juegos basados en su popular MOBA. A esta tendencia se sumó el desarrollador TiMi Studios (también perteneciente a Tencent y creador de Pokémon Unite y Call of Duty Mobile), pues está trabajando en un nuevo título de mundo abierto basado en Arena of Valor.

Si bien, Arena of Valor es el nombre internacional, en China es conocido como 王者荣耀 (Honor de Reyes). Es por eso, que el nuevo juego se llamará «King’s Honor: World«, aunque no se sabe si este también será modificado para el público occidental (o si al menos llegará aquí).

Logo oficial de King’s Honor: World.

Arena of Valor es un MOBA claramente inspirado en League of Legends. Se cree que su creación se debió a la gran demora de Riot Games para lanzar una versión para celulares. A pesar de que Wild Rift se estrenó este año, el juego de TiMi Studios ya cumplió media década de existencia.

Esto permitió que Arena of Valor explotara en popularidad especialmente en China. Según la compañía, el título alcanzó los 100 millones de jugadores diarios a finales de 2020. Además, está generando más de 200 millones de dólares mensuales, solamente superado por Genshin Impact. Su popularidad es tal, que el gobierno chino lo ha considerado una de las principales razones para su restricción de horas de juego para menores de edad.

¿Cómo será el juego de mundo abierto de Arena of Valor?

El tráiler oficial muestra un combate contra una criatura de fuego frente a un pequeño lago. Más allá del claro componente fantasioso, se ve que los jugadores podrán luchar con armas cuerpo a cuerpo y se verán obligados a esquivar los ataques de las bestias. También se ve que se contará con la ayuda de acompañantes en tiempo real, elemento diferenciador de Genshin Impact, donde el jugador se ve obligado a cambiar entre ellos pero no los puede usar al tiempo.

Por otro lado, un comunicado de TiMi Studios había explicado anteriormente que se trataría de «un nuevo juego como servicio AAA de mundo abierto para múltiples plataformas». En cuanto a las plataformas, más específicamente se dijo que se centrarían en «PC y las consolas de mayor calidad». No obstante, se agregó que este terminará llegando a todas las plataformas.

Por ahora, no se han revelado más detalles de King’s Honor: World.

Vía: Kotaku.

Fuente: Canal oficial de Honor of Kings.