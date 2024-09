Arika desarrollará un nuevo videojuego de Tetris

Durante la semana de Tokyo Game Show es normal que —además de los anuncios que se originen en la feria— algunas otras desarrolladoras aprovechen para también anunciar sus propios proyectos. Es así como hoy, la desarrolladora japonesa Arika ha anunciado que volverá a desarrollar un juego de la franquicia Tetris.

Arika es la responsable de los juegos competitivos de Tetris

Desde 1998, Arika ha desarrollado juegos de la franquicia Tetris para arcade. Adicionalmente, en el año 2000 —además de la secuela de Tetris The Grand Master— Arika desarrollo un juego crossover entre Tetris y Cardcaptor Sakura para PlayStation. Desde entonces, Arika ha desarrollado dos juegos más de esta franquicia de puzzle para arcade y recientemente, para Nintendo trabajaron en el battle royale Tetris 99.

Actualmente, en el evento Awesome Games Done es normal que se le dedique un espacio al juego Tetris: The Grand Master. Esto no solo demuestra el cariño que la comunidad le tiene a esta franquicia, sino también la importancia de Arika en el desarrollo de los juegos. Ya que, son estos los que aún prevalecen en la mente delos jugadores.

Este es el segmento de Tetris The Grand Master en AGDQ 2024.

Por el momento, se desconoce para que plataforma Arika está desarrollando este nuevo videojuego. Sin embargo, el comunicado oficial de Arika confirma que el nuevo juego será lanzado antes de terminar el actual año fiscal. Esto significa que el título verá la luz antes de marzo del 2025. Ahora solo resta esperar a que Arika confirme las plataformas y los demás detalles concernientes a este lanzamiento. Nosotros esperamos que este nuevo juego de la franquicia Tetris Arika no se quede solo en las salas de arcade de Japón y que todos podamos disfrutar en nuestra plataforma favorita, ya sea PC, PlayStation, Xbox o Nintendo Switch.

Fuente: comunicado de prensa de Arika