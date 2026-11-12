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El juego JcJ de fantasía oscura Arkheron ya tiene fecha de lanzamiento en acceso anticipado y tendrá ‘Friend Pass’ para que nuestros amigos jueguen gratis

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
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El equipo de Bonfire Studios liderado port Rob Pardo —uno de los desarrolladores de de World of Warcraft y StarCraft— se preparan para lanzar su interesando juego de ‘Ascension Royale’ que combina elementos de juegos como Diablo y géneros como MOBA y Battle Royale. Arkheron saldrá muy pronto en acceso anticipado y lo mejor de todo es que tendrá un ‘pase de amigos’ o ‘friend pass’ para que nuestros amigos se unan gratis a nuestro equipo.

Nosotros ya probamos este juego y podemos decir que es bastante interesante. Lean nuestras primeras impresiones aquí.

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La fecha de lanzamiento de la versión ‘early access’ o de acceso anticipado de Arkheron será el viernes 27 de noviembre de 2026 para PlayStation 5, Xbox Series X|S y para PC mediante Steam. También estará disponible en Xbox Game Pass durante los primeros tres meses.

Además, el Fin de semana de lanzamiento (entre el viernes 27 y el domingo 29 de noviembre) todos podrán jugar el juego completo gratis sin restricciones y sin necesidad de realizar ninguna compra para decidir si nos gusta. Después de eso, Cualquier persona puede descargar el Friend Pass gratuito de Arkheron para jugar los modos Tutorial y Entrenamiento o jugar los modos Spires y Ascension si se unen a alguien que haya comprado el juego. Este Pase de amigos es compatible con el ‘crossplay’ (juego cruzado), así que no importa la plataforma en la que jueguen los demás.

Las partidas de este juego nos hacen formar un equipo con otros jugadores para asaltar una Torre en la que tenemos que avanzar combatiendo monstruos y equipos rivales. Allí podemos encontrar poderosas Reliquias (armas y habilidades) que cambian la forma de jugar y si logramos conseguir un conjunto de cuatro Reliquias del mismo tipo, obtendremos una habilidad especial especialmente poderosa. También podremos combinar las Reliquias como queramos para crear un ‘build’ a nuestro gusto.

Todavía no tenemos información sobre la posible fecha de lanzamiento de la versión 1.0, pero tenemos que decir que esta versión ‘early access’ luce bastante completa.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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