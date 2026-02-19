Arkheron – Primeras impresiones

Tras años de dominio de los géneros Battle Royale y MOBA, nuevos estudios buscan integrar mecánicas de diversos sectores para ofrecer experiencias diferenciadas. Uno de estos juegos es Arkheron, el título debut de Bonfire Studios. Dirigido por Rob Pardo, ex director creativo de Blizzard Entertainment y figura clave en el desarrollo de World of Warcraft y StarCraft, el juego propone una estructura que el estudio denomina como «Ascension Royale». Esta modalidad combina la progresión de un RPG de acción (ARPG) con la presión competitividad de juegos como LOL y la progresión de un Battle Royale. Así que en nuestras primeras impresiones de Arkheron, les diremos todo lo que pudimos experimentar en nuestra prueba anticipada.

Sigue en Google Sigue a GamerFocus en Google para no perderte novedades de Arkheron. Seguir

Una propuesta fresca e inesperadamente interesante

A diferencia de los dungeon crawler tradicionales, el objetivo suele ser descender hacia las profundidades. Sin embargo, en Arkheron los jugadores tienen que ascender. La acción se sitúa en una torre mística construida a partir de los recuerdos de guerreros caídos. Los jugadores asumen el rol de Ecos, las cuales son almas resucitadas que deben escalar la estructura para escapar.

Una partida estándar de Arkheron se compone de 15 equipos de tres integrantes cada uno. El objetivo final es alcanzar la cima de la torre, pero el acceso a los niveles superiores está restringido por un sistema de eliminación progresiva. El mapa se divide en cuatro grandes pisos. Para avanzar del primero al segundo, y así sucesivamente, los equipos deben activar y asegurar balizas (beacons).

La progresión en una partida de Arkheron implementa una dinámica de similar a la del «juego de las sillas musicales»: en cada piso hay menos balizas disponibles que equipos presentes. Esto garantiza enfrentamientos directos, ya que solo un equipo puede utilizar una baliza específica para ascender. Este mecanismo se asemeja el tradicional «círculo que se cierra» de los Battle Royale por puntos de control geográficos denominados puntos calientes (hotspots), donde la confrontación es inevitable para progresar.

Mecánicas de combate y control de cámara

Arkheron usa una perspectiva isométrica. No obstante, se distancia de los estándares de juegos como Diablo mediante un sistema de cámara de puntería libre. La cámara rota alrededor del personaje, y el retículo de puntería funciona de manera similar a la de un juego de disparos en tercera persona. Los ataques y habilidades se dirigen exactamente hacia donde apunta el cursor, lo que exige precisión manual y gestión de rangos en lugar de una selección automática de objetivos. Al principio, es extraño controlar al personaje sin tener un control total de la cámara, pero sin notarlo la movilidad se integra con naturalidad. Adicionalmente, esta decisión de diseño hace aún más cómodo el movimiento para los usuarios de controles tradicionales.

Durante las Ascensiones, el entorno añade presión mediante una tormenta mágica que reduce el área habitable y la presencia de peligros ambientales, como criaturas como The Fury o gusanos gigantes. El éxito en estas áreas no depende del uso repetitivo de botones, sino del posicionamiento y la sincronización de habilidades defensivas y ofensivas. Cabe resaltar, que parte de la estrategia en Arkheron no solo radica en la precisión de sus controles, sino también en la estrategia que el equipo pueda tener para usar el entorno a su favor. En una de nuestras partidas de prueba, en las cuales estábamos acompañados por un jugador experimentado presenciamos de primera mano el uso de esta estrategia para conquistar una baliza. Esta clase de libertad a la hora de crear estrategias en equipo fue uno de los puntos que mayor interés personalmente me causó.

¿En Arkheron elijo a mi personaje?

Arkheron se rige por la premisa «eres lo que cargas». Al no existir clases predefinidas, la identidad táctica de nuestro personaje se construye a través de las ranuras de equipo, las cuales son arma principal, arma secundaria, corona y amuleto. Este sistema introduce un riesgo de oportunidad interesante, ya que, nos decidimos a recolectar el conjunto completo de un Eternal sacrificaremos una mayor flexibilidad de habilidades por poder tener acceso a una transformación —con estadísticas superiores— y una habilidad «Ultimate».

Por otro lado, podemos hacer un «dream Team» de objetos a cambio de Renunciar a la transformación para crear un «Eco» único. Es así que si sabemos muy bien lo que hacemos podemos tener un personaje que tenga la movilidad de un asesino con la regeneración de un soporte. Hay muchas opciones así que esta es una parte interesante de ver una vez el título este en manos del publico para ver que combinaciones pueden llegar a ser devastadoras. Durante la partida se le permite que los jugadores fortalecer el arsenal mediante la mejora directa de la rareza de objetos.

Emoción, batallas y estrategia en tan solo 25 minutos

Adicionalmente, como estrategia se puede hacer transferencia de reliquias para optimizar el inventario del equipo. Esta colaboración se financia a través de una economía activa basada en la derrota de enemigos en el entorno y el saqueo de cofres. En estos se encuentran recursos que son vitales para adquirir objetos consumibles en tiendas —como pociones de salud y recargas de «fortaleza»— o para activar teletransportadores que facilitan la movilidad.

Arkheron es una mezcla de precisión de shooter y profundidad de RPG. Su ciclo de juego, con partidas estimadas de 25 minutos, está diseñado para ser altamente repetible, apoyándose en la aleatoriedad de los pisos de la torre y la flexibilidad de su sistema de construcción de personajes. Lo poco que pudimos jugar quedamos muy interesados en regresar a la torre para conocer más de su jugabilidad.

Primeras impresiones de Arkheron hechas con un acceso anticipado brindado por Bonfire Studios.