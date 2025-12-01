Las armas míticas secretas de Fortnite Capítulo 7: levantamiento de pesas y salto en vehículo

Obtener un arma de rareza mítica en Fortnite puede darnos una enorme ventaja a la hora de ganar una batalla campal y hay dos de ellas muy bien escondidas en el nuevo mapa de la temporada 1 del capítulo 7. Podemos obtener dos de los nuevos míticos — la Escopeta de corredera de hierro Mítica y el Rifle de asalto certero Mítico— completando dos actividades: el levantamiento de pesas en Sociedad Surfista y el salto ‘stunt’ en vehículo en Pista Peligrosa.

Cómo levantar las pesas en Sociedad Surfista

Existe una posibilidad de conseguir la escopeta mítica con las pesas de 515 kilos que tenemos que levantar cerca de los restos del bus de batalla de Fortnite en la parte norte de Sociedad Surfista.

Intentar levantar las pesas puede tomar dos minutos completos, lo cual es poco recomendado porque no podemos movernos mientras lo hacemos, convirtiéndonos en presa fácil de otros jugadores a menos que tengamos un escuadrón protegiéndonos.

Para levantar las pesas más rápido, podemos buscar y consumir tres filetes que se encuentran en los edificios de los lados.

En la cocina de la pizzería

Sobre una mesa en la heladería

Sobre una banca de ejercicios en el gimnasio

Cada filete reducirá en 35 segundos el tiempo que nos toma levantar las pesas, lo que significa que si logramos comer los tres (lo cual puede ser difícil porque otros jugadores pueden adelantarse), levantar los 515 kg nos tomará unos 15 segundos.

Levantar exitosamente las pesas de Sociedad Surfista no asegura obtener la Escopeta de corredera de hierro precisa Mítica. Solamente existe alrededor de un 30% de posibilidades de conseguirla, si no la obtenemos, podemos recibir en su lugar un arma Épica o Legendaria al azar.

‘Stunt’ en vehículo en Pista Peligrosa

Tenemos una posibilidad de conseguir el Rifle de asalto certero Mítico completando un salto o ‘stunt’ con un vehículo en Pistal Peligrosa, un punto de interés que se encuentra justo al norte de Cañón Confidencial.

Debemos aproximarnos a la rampa por la parte sur en un vehículo —preferiblemente un auto deportivo, aún no hemos logrado el salto en un Trailblazer pero no podemos confirmar si es posible o no— recorrerla a toda velocidad y usar el impulso de modo que logremos la mayor velocidad posible al momento de salir disparados.

Si hacemos el salto correctamente, aparecerán las recompensas al aterrizar. Completar esta tarea de Fortnite tiene un aproximadamente un 30% de probabilidades de darnos el arma mítica Rifle de asalto certero, así que no es absolutamente seguro el conseguirlo. si no la obtenemos, podemos recibir en su lugar un arma Épica o Legendaria al azar.

El secreto de la cascada

Cuando la temporada comenzó, también había una posibilidad de conseguir una pístola mítica dejándonos caer por la cascada que se encuentra al sureste de Wonkeelandia a determinadas horas del día.

Al momento de escribir esta guía, parece que la posibilidad de obtener esta arma mítica de Fortnite Capítulo 7 ha sido desactivada, pero de todos modos podemos completar la tarea para sacar algunas recompensas. De momento parece que esta recompensas solo están disponibles durante un momento preciso de la noche y podemos ver una luz brillante en lo alto de la cascada si están activas.