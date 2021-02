Hace algunos días reportamos que The Pokémon Company había decidido tomar medidas contra los ‘hackers’ de Pokémon Sword/Shield. Dijeron que los infractores iban a enfrentar baneos, ¡pero no esperábamos que fueran a enfrentar tiempo de cárcel también!

El noticiero japonés Asashi News reporta que un ‘hacker’ de 23 años de edad —residente de Nagoya, Japón— ha sido arrestado por vender un Sobble ‘modificado’ a un jugador de Pokémon Sword/Shield por 4.400 yen (aproximadamente 150.000 pesos colombianos).

Según la ley japonesa, una actividad como esta viola la Ley de Prevención de Competición Injusta. De acuerdo a la fuente, el sospechoso confesó el crimen. Se cree que él habría ganado hasta 1’150.000 yen (casi 40 millones de pesos colombianos) vendiendo personajes hackeados para Pokémon Sword/Shield.

No sabemos en qué forma estaba ‘hackeado’ o modificado el Sobble que vendió. Es bastante común usar ‘software’ de PC para ‘hackear’ los juegos de Pokémon y aumentar las características de algunos de ellos o darles acceso a movimientos que no deberían poder usar. Estos personajes hackeados pueden ser transferidos a otros jugadores.

La verdad es que este caso no está directamente relacionado con los más recientes intentos de Nintendo y The Pokémon Company para reducir el problema de los personajes hackeados en los juegos de Pokémon. Pero seguramente no están descontentos con el resultado, pues desanimará a muchos a continuar con estas actividades.

Via: Kotaku

Fuente: Asashi News