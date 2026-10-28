Art el payaso llega a Dead by Daylight, habilidades, nuevo mapa y fecha de la colaboración con Terrifier

Tal como se prometió durante la celebración de los 10 años del juego, la colaboración de Terrifier con Dead by Daylight está a punto de llegar y ya podemos ver al asesino Art el payaso y a la superviviente Sienna Shaw en acción, así como conocer sus ‘perks’ o habilidades y la fecha en que podremos adquirirlos.

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Según se dice, la colaboración llegará al juego el martes 17 o el martes 24 de noviembre de 2026 (no ha sido confirmado oficialmente). A continuación pueden ver un corto adelanto que no muestra mucho.

Pero si no quieren esperar a esa fecha incierta de noviembre para jugar con Art y Sienna, ya mismo pueden pasarse por el servidor de pruebas (PTB) de Dead By Daylight y comenzar a probar los ‘perks’ o habilidades y ventajas del asesino y la superviviente de Terrifier.

Asesino: El Terrifier

Poder: Bolsa de juguetes – Manten el botón de habilidad para seleccionar uno de dos juguetes al azar. La bolsa de juguetes no se puede volver a usar hasta que no pase el tiempo de enfriamiento. Los objetos que podemos recibir de este modo causan el efecto Tortura en los supervivientes y son:

Botella de ácido : Se arrojan a los supervivientes o crear charcos de ácido.

: Se arrojan a los supervivientes o crear charcos de ácido. Mayal : Realiza un ataque que puede golpear sobre ciertos obstáculos

: Realiza un ataque que puede golpear sobre ciertos obstáculos Pistola: Dispara una bala

Dispara una bala Lanzallamas: Dispara una ola de fuego que pueden dejar en llamas los palés, ventanas y generadores.

Dispara una ola de fuego que pueden dejar en llamas los palés, ventanas y generadores. Bocina: Revela el auta de los supervivientes, causa el efecto Inconciente y resetea el contador de los efectos de Tortura.

Si se afecta un superviviente con un ‘juguete’ y se le golpea con otro, se le causará el estado Aterrorizado. Ejecutar la habilidad ‘Provocar‘ sobre él da un punto de Letalidad a los juguetes. Con Letalidad máxima puede derribar supervivientes heridos. La bocina con máxima letalidad puede interrumpir supervivientes reparando generadores o curando y deshacer su progreso.

Las Ventajas o ‘perks’ de Art en Dead by Daylight son:

Hazmerreir : Los supervivientes a 12 metros de un generador reparado obtienen efectos negativos (agotado, inconciente) por varios segundos tras abandonar su rango.

: Los supervivientes a 12 metros de un generador reparado obtienen efectos negativos (agotado, inconciente) por varios segundos tras abandonar su rango. Racha de asesinatos : Cuando todos los supervivientes hayan sido colgados dos veces y todos los generadores estén reparados, puede eliminar supervivientes. Al matar un superviviente bloquea las salidas por varios segundos.

: Cuando todos los supervivientes hayan sido colgados dos veces y todos los generadores estén reparados, puede eliminar supervivientes. Al matar un superviviente bloquea las salidas por varios segundos. Bromas pesadas: Cuando dañe un generador, obtiene 10% de Prisa por 10 segundos y al azar se puede retener el efecto por cinco segundos más, quedar aturdido por dos segundos, bloquear el generador por 30 segundos o una explosión de confeti.

También podemos ver cómo es el Memento Mori del Terrifier en este video publicado por la cuenta de Twitter DBDInfoEs.

Memento mori de Art the Clown de Terrifier. pic.twitter.com/XtqRzPSSgT — Dead by Daylight Info Es (@DBDInfoEs) October 28, 2026

Nueva superviviente: Sienna Shaw

Las ventajas o ‘perks’ de la chica final de Terrifier son:

Furia de la Valquiria: Tras ser perseguida por 30/35/40 segundos, la siguiente palé que aturda al asesino lo deja aturdido por 75% más tiempo.

Trauma compartido : Cuando recibe un golpe de protección, todos los supervivientes en 12 metros se recuperan del estado exhausto al correr por 30/35/40. A 32 metros se puede ver el aura de los supervivientes agotados.

: Cuando recibe un golpe de protección, todos los supervivientes en 12 metros se recuperan del estado exhausto al correr por 30/35/40. A 32 metros se puede ver el aura de los supervivientes agotados. El mejor regalo de todos : Al comienzo de la partida obtiene 4/5/6 fichas. La primera vez que se deje caer un objeto de cada tipo, gasta una ficha para que el objeto desaparezca y obtener un efecto: Linterna : Al aturdir al asesino, queda cegado por dos segundos Vial de niebla: Tras saltar rápido sobre un obstáculo, los arañazos desaparecen por dos segundos Llave : +1 revisión de cada cofre Mapa: La percepción de auras dura un segundo más Botiquín : al curar a un superviviente se obtiene progreso 25% más rápido. Caja de herramientas : ves las auras de los tres generadores más cercanos

: Al comienzo de la partida obtiene 4/5/6 fichas. La primera vez que se deje caer un objeto de cada tipo, gasta una ficha para que el objeto desaparezca y obtener un efecto:

Nuevo mapa: Centro comercial Hartshorne

El nuevo mapa de Dead by Daylight no está sacado de Terrifier sino que está inspirado en los Backrooms y el fenómeno de la estética de lugares liminales. Parece que está relacionado con el pasado de Dwight.

ＰＯＲ ＦＡＶＯＲ， ＭＡＮＴＥＮＧＡＮ ＵＮＡ ＤＩＳＴＡＮＣＩＡ ＳＥＧＵＲＡ ＤＥＬ ＤＥＬ ＥＮ ＴＯＤＯ ＭＯＭＥＮＴＯ． pic.twitter.com/eucaAwiwQ8 — Dead by Daylight ES (@DbDBHVR_ES) October 28, 2026

Recuerden que toda la información sobre ventajas y habilidades de Art y Sienna de Terrifier en este artículo son nuestra propia traducción y basadas en una versión de prueba. Las descripciones oficiales pueden variar en Dead by Daylight cuando sean implementadas en noviembre.

Dead by Daylight es un juego de pago con microtransacciones de pago disponible para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 y para PC mediante Steam y Epic Games Store.