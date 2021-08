Art of Rally (Switch) – Reseña

El propósito de una adaptación es la fidelidad. Comprendemos cuando un hardware de consola no es lo suficientemente poderoso comparado con el de un PC, pero en varios casos Nintendo Switch ha demostrado poder con juegos considerados pesados. Los juegos independientes han encontrado un buen hogar en Switch y es así que Art of Rally llega a la consola híbrida y Xbox Game Pass.

Funselektor Labs logró presentar en Steam un juego llamativo inspirado en las carreras de ‘rally’ de los años sesenta, setenta, ochenta y noventa. En lugar de decantarse por gráficos realistas como otros títulos de ‘rally’ estilo WRC, optaron por usar el motor Unity. Esto le da cierto «encanto universal» que hemos visto en tantos otros juegos indie.

La característica principal de Art of Rally no se queda en el apartado gráfico. Aunque a simple vista lo parezca, su jugabilidad tampoco puede tomarse de forma casual. Saber maniobrar las curvas y controlar el auto a altas velocidades es parte de ese «arte del rally«. En lugar de ubicarse detrás del auto, los diferentes ángulos de cámara gozan de un punto de vista cenital a diferentes grados para apreciar mejor los vistosos entornos.

Corriendo por el mundo

Entre los escenarios a recorrer encontramos locaciones en Finlandia, Sardinia, Japón, Noruega, Alemania y Kenia. En la modalidad de carrera, estas inspiraciones reales solo son la base para carreras generadas por procedimientos. Esto quiere decir que corremos en temporadas de 1967 a 1996 donde ninguna pista es igual a otra cada vez que se juega. Como es ‘rally’, debemos hacer el mejor tiempo posible de forma individual para subir en la tabla de posiciones y el escalafón general.

Avanzando por años y temporadas desbloqueamos nuevos autos, pinturas y grupos. Cada grupo contiene una selección de diferentes vehículos, varios de ellos modificados y más veloces, lo que puede jugar a favor o en contra según la habilidad del piloto. En el modo carrera salirse de la pista es penalizado con tiempo, así que el dominio del auto debe ser total. Para practicar como es debido existe el modo libre.

En el modo libre sí tenemos mapas predefinidos con coleccionables como cassettes, fotografías, las letras R-A-L-L-Y y una van. No son difíciles de conseguir, simplemente hay que seguir todos los caminos del mapa, pero ayudan a explorar a ritmo propio y permiten salirse de la carretera sin penalizar nada. A final de cuentas viene siendo el modo más entretenido ya que permite elegir la hora del día y efectos climáticos como lluvia o niebla.

El arte no es arte cuando no hay arte

Reconocemos las bondades de Art of Rally cuando se trata de la versión original para PC, pero ya que la versión reseñada tuvo lugar en Switch, aquí es cuando el arte empieza a padecer. Verán, técnicamente no le pediríamos mucho a Nintendo Switch comparado con las otras consolas de actual generación, la portabilidad es suficiente aliciente en todos los juegos.

A la izquierda la versión deforestada de Switch y a la derecha Steam.

Aún así la consola híbrida ha visto correr juegos con motores como REDengine, id Tech y Unreal Engine. Cuesta pensar cómo podría fallar a la hora de ejecutar un más simple Unity, un motor especializado para juegos móviles. El problema no está en el hardware de Switch pese a sus años y que no sea como las demás plataformas. En esta parte entra el estudio encargado de adaptarlo a consolas, DO Games.

DO Games se ofrece como un servicio para adaptar y publicar en consolas de forma más «automatizada». Esto para maximizar las ganancias y reducir el costo. Según el sitio oficial del estudio, su equipo de expertos trabajan de la mano en la optimización del rendimiento de los juegos y su modo multijugador, entre otros. Es nuestro deber informar que este no ha sido el caso de Art of Rally.

Se supone que es un campo de trigo italiano, no un desierto.

Si un juego tiene la palabra ‘arte’ en su título, lo mínimo que debería tener bien es su presentación. Lastimosamente, todo el aspecto gráfico de Art of Rally fue comprometido a la hora de llevarlo a la portátil y casera de Nintendo. No en los minimalistas menús de opciones o introducción de vehículos, sino en los escenarios de juego que son tan protagonistas como los autos.

Donde deberían haber verdes prados de pasto (Finlandia) o dorados campos de trigo (Sardinia), no hay nada, solo rígido y desértico suelo sin textura. Los cerezos de Japón, ausentes como si no fuese temporada. Los pinos son un caso especialmente triste, pues solo tallos sin hojas decoran los desolados paisajes. Kenia, el nuevo escenario, por lo menos tiene más sentido que una isla italiana convertida en desierto.

La jugabilidad se defiende, pero es imposible contemplar Art of Rally cuando la adaptación de DO Games se ha olvidado del mismo arte visual. En un motor Unity que Nintendo Switch podría bien ejecutar y al que hasta la frecuencia de cuadros por segundo le pasa factura.

Música de carretera

A diferencia de los esquivos elementos estéticos, la música de Art of Rally se preserva en Switch y esta es posible disfrutarla en el modo libre. O también puedes dirigirte a Spotify, donde está todo el álbum con las composiciones de Vyacheslav Anatolevich Koristov, que van desde sonidos relajados, pasando por chill-out y otros más de ambientación bastante agradables.

En este aspecto se parece a otro título de conducción para móviles y Switch, Drive. Un juego también hecho en Unity al que curiosamente el apartado gráfico le beneficia de sobremanera, más no tanto la jugabilidad repetitiva. Una buena muestra de lo que se puede lograr a nivel visual en Switch con elementos sencillos y donde el modo fotográfico es estrella.

O básicamente un opuesto a Art of Rally, donde dicho modo fotográfico es ampliamente maleable pero con una inhabilidad para sacarle provecho. Especialmente porque por más que intentemos no ponerle atención, el juego no es capaz de proveer el escenario que necesitamos.

Art of Rally 6.8/10 Nota Lo que nos gustó - Varios modelos de autos para escoger.

- Música acompañante disfrutable.

- El reto de perfeccionar la conducción es aceptable. Lo que no nos gustó - Deficiente adaptación de escenarios, ausencia de pasto y árboles.

- La generación por procedimientos como predecible elección.

- Nulo reto de coleccionables en el modo libre. En resumen Art of Rally es un buen juego de carreras de 'rally' cuyas bondades se pueden apreciar mejor en su plataforma madre que es PC. En Nintendo Switch la portabilidad es un punto a favor pero lamentablemente el único, ya que los muy notables fallos a la hora de plasmar los entornos lo alejan mucho del susodicho "arte" que promociona. Esta no es la versión definitiva, pero no debería ahuyentar a los jugadores de adquirirlo en otra plataforma, ya que la historia alternativa del 'rally' tiene lo suyo.

Reseña hecha con una copia digital de Art of Rally para Nintendo Switch brindada por Funselektor Labs.