Art of Rally es una de las experiencias en juegos de carreras más interesantes de los últimos años. Lanzado para PC/Mac en septiembre del año pasado por medio de Steam, su enfoque gráfico no es realista sino que apuesta por gráficas en Unity pero una jugabilidad más relajada y divertida. El juego finalmente llega a Switch, Xbox One y Xbox Series X/S por medio de Game Pass el próximo 12 de agosto.

El desarrollador Funselektor además proveerá nuevo contenido (actualizable gratis en PC) para Art of Rally, que llevará a los corredores hasta Kenia. Esta locación se une a Finlandia, Noruega, Japón, Alemania y Sardinia, una isla italiana. Aunque se esperaban ver al mismo tiempo las versiones para PlayStation 4 y PlayStation 5, la fecha de estas no ha sido confirmada.

La actualización de Kenia, incluida en los nuevos lanzamientos, además añade cuatro nuevos autos, dos nuevas canciones, así como seis escenarios referenciando al Monte Kenia y al Lago Victoria. En el modo de libre recorrido podremos encontrar igualmente a Kenia. Como buen representante del este de África, este viene poblado de vida salvaje, cebras, jirafas, elefantes y la Sabana.

Art of Rally posee vista isométrica opcional, mientras que el ambiente de carreras de rally es un homenaje a las competencias reales de los sesenta, setenta y ochenta. Todos los autos y marcas son ficticios pero plenamente reconocibles.

Fuente: Funselektor