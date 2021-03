Valve suspende el desarrollo de Artifact y lo vuelve gratis junto con todas sus cartas

Artifact, el juego de cartas de Valve basado en el universo de DOTA 2, tenía mucho potencial. Su sistema de juego —diseñado por Richard Garfield, creador de Magic: The Gathering— había recibido muchas alabanzas por lo estratégico que era. Sin embargo, un sistema de monetización abusivo terminó por afectar sus posibilidades de éxito y perdió jugadores muy rápidamente.

Hace un año y medio, Valve comenzó a rediseñar por completo el juego tratando de salvarlo, pero era demasiado tarde. No lograron conseguir un buen número de jugadores activos y eso los llevó a tomar la decisión de detener su desarrollo.

Pero eso no significa que este título vaya a desaparecer. En su lugar, Valve ha decidido convertir a Artifact en un juego gratis. De hecho, serán dos juegos gratis: Artifact Classic y Artifact Foundry (la versión rediseñada). Los jugadores podrán conseguir todas las cartas de ambos juegos sin pagar un peso. Aquellos que tengan cartas de pago verán que estas se convierten en objetos de edición limitada y ya no pueden ponerlos a la venta en el mercado de Steam. Estos juegos no van a recibir más actualizaciones.

Pueden descargar ambos títulos aquí. Si quieren conocer las diferencias entre Artifact Classic y Foundry, visiten esta página.

Creemos que, a pesar de todo, las cosas salieron bien y nos alegra que ahora todo el mundo pueda disfrutar este título. Con suerte, Valve y otros estudios aprendieron una valiosa lección sobre la monetización de sus videojuegos.

Fuente: Valve