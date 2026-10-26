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Finalmente revelaron cómo es ‘Asedio al Castillo Doom’, el nuevo modo roguelike de Marvel Cosmic Invasion

Solo Doom puede ordenarte repetir partidas.

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Ya habíamos visto en acción a los dos nuevos personajes que llegarán al divertido ‘beat em up’ de superheroes Marvel Cosmic Invasion en su segundo DLC, pero los secretos del nuevo modo de juego que incluirá se habían mantenido ocultos hasta ahora. Finalmente tenemos todos los detalles sobre cómo será el nuevo modo de juego ‘Asedio al Castillo Doom’ (‘The Siege of Castle Doom’), el cual introduce elementos tipo roguelite.

El DLC con este modo de juego y los personajes controlables Doctor Doom y Mujer Invisible se pondrá a la venta el martes 10 de noviembre de 2026 para todas las plataformas en que está disponible el juego: PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y para PC mediante Steam. A continuación pueden ver el nuevo tráiler.

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El modo ‘Asedio al Castillo Doom’ (‘The Siege of Castle Doom’) introduce un nuevo mapa a Marvel Cosmic Invasion: Doomstadt. Nuestro objetivo en éste será llegar al final antes de que termine el tiempo para impedir que el regente de Latveria active el Inductor Cósmico.

Durante la partida encontramos diferentes puertas que nos permiten seleccionar rutas diferentes en las que recogemos Baterías y completamos retos. Esto nos permite obtener mejoras durante la partida que aumentan el daño, la defensa y otros aspectos del personaje. También hay y eventos que ocurren al azar que pueden alterar el ritmo de la partida.

Si la «Barra de Asedio» se llena antes de que logremos llegar contra el Doctor Doom, la partida terminará y debemos volver a comenzar desde el comienzo, pero hay equipamiento que podemos desbloquear permanentemente en el laboratorio de Reed Richards y que hace que tengamos ventajas en los siguientes intentos.

Esperamos que después de este DLC sigamos recibiendo más contenido y personajes para este título. Hay muchos otros héroes de los cómics que queremos controlar en Marvel Cosmic Invasion.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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