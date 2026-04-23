Asha Sharma y Matt Booty compartieron su nueva visión para el futuro de Xbox, ¿lograrán reconquistar a los jugadores?

Desde que asumió su cargo como nueva CEO de Xbox reemplazando a Phil Spencer a comienzos de año, Asha Sharma no se ha quedado callada y quiere dejar muy claro que no está «de adorno» en su cargo. No solo acabó con la campaña «Esto es una Xbox» y presentó el Proyecto Helix, sino que hizo un bienvenido cambio al precio de Game Pass y ahora emitió junto a Matt Booty un mensaje para todos sus empleados (y toda la comunidad gamer) dejando claro qué pretende lograr bajo su liderazgo.
En el mensaje que fue publicado en el sitio web oficial de Xbox, Booty y Sharma insisten que quieren recuperar el espíritu con el que fue creada Xbox y entienden las razones por las que los jugadores se sienten frustrados. Dicen comprender que los nuevos públicos tienen diferentes expectativas y que ahora compiten contra toda clase de media e incluso con experiencias en Roblox por su tiempo y atención.
Creen que para poder mantener la relevancia, necesitan apegarse a la marca Xbox y por eso decidieron cambiar el nombre de la división de juegos de Microsoft, Microsoft Gaming, nuevamente a Xbox.
Para cumplir con sus objetivos, dicen se van a enfocar en los siguientes principios:
- A nivel de Hardware, quieren crear una base sólida para recibir la novena generación de consolas con Proyecto Helix, asegurar su calidad, crear accesorios para ella y convertirla en un ecosistema atractivo.
- A nivel de contenido, quieren asegurar una buena lista de franquicias queridas por los jugadores, expandirse a China, hacia el público móvil, con juegos con servicio y enfocarse en plataformas donde los jugadores pueden crear contenido como Minecraft, The Elder Scrolls y Sea of Thieves.
- A nivel de experieancias, buscan convertir a Xbox en «el mejor lugar para creadores y desarrolladores». También arreglar la relación con los jugadores y mejorar las herramientas con las que conectan con la comunidad.
- Finalmente, a nivel de servicio quieren fortalecer Game Pass y hacerlo más comprensible a los usuarios y Mejorar el juego en la nube.
Todas esas palabras son muy bonitas, pero son solo palabras y los ejecutivos suelen ser expertos en hablar. Vamos a ver si son capaces de ejecutar esos planes. Por lo pronto, nos alegra ver que en todo el comunicado no mencionan ni una sola vez el uso de inteligencia artificial.