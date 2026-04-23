Asha Sharma y Matt Booty compartieron su nueva visión para el futuro de Xbox, ¿lograrán reconquistar a los jugadores?

Desde que asumió su cargo como nueva CEO de Xbox reemplazando a Phil Spencer a comienzos de año, Asha Sharma no se ha quedado callada y quiere dejar muy claro que no está «de adorno» en su cargo. No solo acabó con la campaña «Esto es una Xbox» y presentó el Proyecto Helix, sino que hizo un bienvenido cambio al precio de Game Pass y ahora emitió junto a Matt Booty un mensaje para todos sus empleados (y toda la comunidad gamer) dejando claro qué pretende lograr bajo su liderazgo.

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En el mensaje que fue publicado en el sitio web oficial de Xbox, Booty y Sharma insisten que quieren recuperar el espíritu con el que fue creada Xbox y entienden las razones por las que los jugadores se sienten frustrados. Dicen comprender que los nuevos públicos tienen diferentes expectativas y que ahora compiten contra toda clase de media e incluso con experiencias en Roblox por su tiempo y atención.

Creen que para poder mantener la relevancia, necesitan apegarse a la marca Xbox y por eso decidieron cambiar el nombre de la división de juegos de Microsoft, Microsoft Gaming, nuevamente a Xbox.

Asha Sharma y Matt Booty hablan con los empleados de Xbox

Para cumplir con sus objetivos, dicen se van a enfocar en los siguientes principios:

A nivel de Hardware , quieren crear una base sólida para recibir la novena generación de consolas con Proyecto Helix, asegurar su calidad, crear accesorios para ella y convertirla en un ecosistema atractivo.

, quieren crear una base sólida para recibir la novena generación de consolas con Proyecto Helix, asegurar su calidad, crear accesorios para ella y convertirla en un ecosistema atractivo. A nivel de contenido , quieren asegurar una buena lista de franquicias queridas por los jugadores, expandirse a China, hacia el público móvil, con juegos con servicio y enfocarse en plataformas donde los jugadores pueden crear contenido como Minecraft, The Elder Scrolls y Sea of Thieves.

, quieren asegurar una buena lista de franquicias queridas por los jugadores, expandirse a China, hacia el público móvil, con juegos con servicio y enfocarse en plataformas donde los jugadores pueden crear contenido como Minecraft, The Elder Scrolls y Sea of Thieves. A nivel de experieancias , buscan convertir a Xbox en «el mejor lugar para creadores y desarrolladores». También arreglar la relación con los jugadores y mejorar las herramientas con las que conectan con la comunidad.

, buscan convertir a Xbox en «el mejor lugar para creadores y desarrolladores». También arreglar la relación con los jugadores y mejorar las herramientas con las que conectan con la comunidad. Finalmente, a nivel de servicio quieren fortalecer Game Pass y hacerlo más comprensible a los usuarios y Mejorar el juego en la nube.

Todas esas palabras son muy bonitas, pero son solo palabras y los ejecutivos suelen ser expertos en hablar. Vamos a ver si son capaces de ejecutar esos planes. Por lo pronto, nos alegra ver que en todo el comunicado no mencionan ni una sola vez el uso de inteligencia artificial.