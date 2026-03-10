Videojuegos

Así cambiará el precio de las Monedas V / Pavos y pases de Fortnite

Menos monedas por el mismo precio :(

Lectura de 3 min

Malas noticias para todos aquellos que disfrutan comprando skins, pases y objetos cosméticos en los juegos de Epic Games. La empresa anunció un aumento de precio para las Monedas V / Pavos de Fortnite y los Alubiones de Fall Guys, y cambios de precio para algunos de los pases que tienen estos títulos.

El aumento de precio entrará en vigor el jueves 19 de marzo de 2026 —el mismo día que comienza la temporada 2 del capítulo 7 de Fortnite— y Epic Games lo justifica diciendo que «el costo de operar Fortnite ha subido mucho y tenemos que aumentar los precios para ayudar a pagar los gastos».

Lo curioso es que en realidad no van a aumentar los precios de los paquetes de monedas y Alubiones, sino que reducirán la cantidad de estos que vienen en cada oferta. Así van a quedar el precio de los paquetes para Estados Unidos, México, Colombia y España.

Nuevo paqueteAnterior paquetePesos colombianosPesos mexicanosEurosDólares EEUU
800 Monedas1000 Monedas30.989 pesos159 pesos8,99$8,99
2400 Monedas2800 Monedas78.399 pesos399 pesos22,99$22,99
4500 Monedas5000 Monedas125.469 pesos649 pesos36,99$36,99
12500 Monedas13500 Monedas313.699 pesos1.629 pesos89,99$89,99

El jueves 19 de marzo, el precio de los pases de batalla, musical, LEGO y OG de Fortnite también cambiarán. Quedarán costando lo siguiente:

  • Pase de batalla: 800 Monedas V / paVos (antes 1000)
  • Pase de Orígenes: 800 Monedas V / paVos (antes 1000)
  • Pase musical: 1200 Monedas V / paVos (antes 1400)
  • Pase de LEGO: 1200 Monedas V / paVos (antes 1400)

Otro cambio que seguramente no caerá nada bien en la comunidad es que tras el cambio de precio, el pase de batalla de Fortnite ahora solo proporcionará 800 Monedas al ser completado (en lugar de las 1000 que daba antes) y parece que ya no dará las 500 Monedas extra de las recompensas adicionales.

Los precios de las skins y otros objetos de la tienda de Fortnite no han sido ajustados.

Tomando en cuenta la cantidad de dinero que gana Epic Games mediante la venta de skins, muchos jugadores están acusando a los desarrolladores de ser avaros y de no considerar a la comunidad. Esta es una época económica bastante difícil y muchos jugadores tienen cada vez menos dinero para gastar en videojuegos. Poder parecernos a un personaje que nos agrada cuando jugamos no debería ser tan costoso.

Pueden conocer más detalles sobre estos cambios en el blog oficial del juego.

Fortnite es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Swich, Nintendo Switch 2, dispositivos móviles iOS y Android, y para PC mediante Epic Games Store.

