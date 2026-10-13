Así era el modo DLC roguelike cancelado para Resident Evil 2 Remake

Un hallazgo reciente dentro de los archivos de la versión en disco para PlayStation 4 de Resident Evil 2 Remake reveló la existencia de un modo cancelado estilo roguelike. El descubrimiento fue realizado por el modder Keff0, quien encontró una gran cantidad de código sin utilizar dentro del juego. Estas migas de pan en los datos de Resident Evil 2 Remake confirmaron que Capcom planeó un contenido adicional de gran escala que finalmente se transformó en la expansión —no tan ambiciosa— conocida como The Ghost Survivors.

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¿Qué sabemos sobre el DLC Roguelike cancelado para Resident Evil 2 Remake?

El modo cancelado para Resident Evil 2 Remake permitía seleccionar entre 11 personajes: Leon S. Kennedy, Claire Redfield, Ada Wong, Hunk, Brian Irons, Marvin Branagh, Katherine Warren, Robert Kendo, Ben Bertolucci, Annette Birkin y Chris Redfield con el modelo visto en Resident Evil 7. La inclusión de Chris explica por qué su modelo estaba dentro de los archivos del remake sin un propósito evidente hasta ahora.

Cada personaje contaba con cinco equipamientos iniciales distintos que incluían armas de fuego, municiones y objetos auxiliares. La jugabilidad se estructuraba alrededor de incursiones dentro de la comisaría del R.P.D., partiendo desde una zona base donde funcionaba una tienda. Los jugadores podían realizar expediciones cortas, medianas o largas en salas con objetos distribuidos aleatoriamente, utilizando portales para desplazarse entre secciones.

¿Qué más encontraron los mineros de datos en el disco de Resident Evil 2 Remake?

Al culminar cada incursión, se podía volver al campamento base para vender recursos, adquirir mejoras y gestionar el almacenamiento. Entre los objetos y herramientas asociados a este modo figuraban la moneda del R.P.D, cajas de herramientas para desmontar armas, estuches de modificación entre otros objetos que en este modo tendrían diferentes propósitos.

En los datos se encontró también una divisa llamada Rogue Points (RP), necesaria para comprar botiquines, pólvora, piezas de armamento, expansiones de inventario y aumentos de nivel. La progresión abarcaba del nivel 1 al 50, donde los enemigos también recibían un nivel aleatorio al aparecer. Los zombis con un nivel superior al del jugador no reaccionaban ni se aturdían con disparos de pistola, escopeta o mágnum, mientras que los puntos de experiencia se obtenían únicamente al derrotar jefes. Además, la pantalla de resultados incluía un contador de vidas y la opción de continuar la sesión tras morir.

Vía: RENews en X, antes Twitter.