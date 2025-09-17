Así es Arkheron, el nuevo juego ‘jugador contra jugador’ de uno de los exdiseñadores de World of Warcraft

Bonfire Studios —el equipo fundado por Rob Pardo, exdiseñador de World of Warcraft, tras su salida de Blizzard— finalmente está listo para mostrarnos más de su primer juego. Arkheron va a ser una arriesgada apuesta en el mundo de los títulos ‘jugador contra jugador’ (PvP). A primera vista recuerda a Diablo, especialmente por su estética de fantasía oscura y perspectiva isométrica, pero también tiene elementos sacados de géneros como los títulos de extracción que están tan de moda, los juegos de batalla campal y hasta de los MOBA.

Las partidas de este juego nos hacen formar un equipo con otros jugadores para asaltar una Torre en la que tenemos que avanzar combatiendo monstruos y equipos rivales. Allí podemos encontrar poderosas Reliquias (armas y habilidades) que cambian la forma de jugar y si logramos conseguir un conjunto de cuatro Reliquias del mismo tipo, obtendremos una habilidad especial especialmente poderosa. También podremos combinar las Reliquias como queramos para crear un ‘build’ a nuestro gusto.

Pero no vamos a triunfar solo peleando. Nuestro objetivo principal es tomar el control de las balizas que hay en cada piso para ascender antes de que se acabe el tiempo. Con cada Ascensión exitosa, el número de jugadores se reduce hasta llegar a un enfrentamiento final de tres contra tres en lo alto de la torre donde se definirá el equipo ganador.

Pueden hacerse una idea más clara sobre su jugabilidad viendo el siguiente video.

Arkheron llegará a PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC en una fecha aún no definida. Si están interesados, les recomendamos que se inscriban en la prueba beta que se llevará a cabo en un futuro próximo. Pueden hacerlo desde el sitio web oficial del juego.