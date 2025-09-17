Videojuegos

Así es Arkheron, el nuevo juego ‘jugador contra jugador’ de uno de los exdiseñadores de World of Warcraft

Diablo Extraction Battle Royale... o eso parece.

Julian Ramirez
Por Julian Ramirez
Lectura de 2 min

Bonfire Studios —el equipo fundado por Rob Pardo, exdiseñador de World of Warcraft, tras su salida de Blizzard— finalmente está listo para mostrarnos más de su primer juego. Arkheron va a ser una arriesgada apuesta en el mundo de los títulos ‘jugador contra jugador’ (PvP). A primera vista recuerda a Diablo, especialmente por su estética de fantasía oscura y perspectiva isométrica, pero también tiene elementos sacados de géneros como los títulos de extracción que están tan de moda, los juegos de batalla campal y hasta de los MOBA.

Las partidas de este juego nos hacen formar un equipo con otros jugadores para asaltar una Torre en la que tenemos que avanzar combatiendo monstruos y equipos rivales. Allí podemos encontrar poderosas Reliquias (armas y habilidades) que cambian la forma de jugar y si logramos conseguir un conjunto de cuatro Reliquias del mismo tipo, obtendremos una habilidad especial especialmente poderosa. También podremos combinar las Reliquias como queramos para crear un ‘build’ a nuestro gusto.

Pero no vamos a triunfar solo peleando. Nuestro objetivo principal es tomar el control de las balizas que hay en cada piso para ascender antes de que se acabe el tiempo. Con cada Ascensión exitosa, el número de jugadores se reduce hasta llegar a un enfrentamiento final de tres contra tres en lo alto de la torre donde se definirá el equipo ganador.

Pueden hacerse una idea más clara sobre su jugabilidad viendo el siguiente video.

Arkheron llegará a PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC en una fecha aún no definida. Si están interesados, les recomendamos que se inscriban en la prueba beta que se llevará a cabo en un futuro próximo. Pueden hacerlo desde el sitio web oficial del juego.

Podremos jugar con Muzan Kibutsuji gratis en Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2, revelan nuevos personajes DLC
Lollipop Chainsaw RePop tendrá una versión mejorada para Nintendo Switch 2
¿Nostalgia por el primer Command & Conquer? El juego uruguayo Dying Breed es la solución
El juego latinoamericano Sopa – la historia de la papa robada ya tiene fecha de lanzamiento
2XKO: todos los cambios y notas del parche de corrección encargado de eliminar algunos glitches
Alien: Rogue Incursion Evolved Edition también contará con versión para Xbox Series X/S
Etiquetado:
Compartir este contenido
Artículo anterior Lollipop Chainsaw RePop tendrá una versión mejorada para Nintendo Switch 2
No hay comentarios

Lo último

Marvel Zombies luce deliciosamente fresca para una serie de los héroes más poderosos de la Tierra
Cine y TV
Ranma 1/2: nuevo tráiler doblado al español de Latinoamérica confirma cuál es el opening de la segunda temporada
Anime y Manga
Street Fighter 6: este es el contenido del Fighting Pass de C. Viper, incluidos los colores EX para Cammy y Guile
Videojuegos
Palworld 1.0 llega oficialmente en 2026 con un montón de contenido nuevo
Videojuegos