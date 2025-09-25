Videojuegos

Así es el ‘crossover’ DLC de Mega Man en Sonic Racing: CrossWorlds

Dos mascotas azules en uno.

Sega, en colaboración con Capcom, anunciaron oficialmente contenido descargable o DLC con temática de Mega Man para Sonic Racing: CrossWorlds. El juego añadirá a Mega Man y Proto Man como nuevos personajes jugables, así como un nuevo circuito inspirado en el castillo del Dr. Wily extraído de los clásicos juegos de Mega Man y al robocanino Rush como un nuevo vehículo (el Rush Roadster) a través del Pase de Temporada.

Sega confirmó que el Pase de Temporada añadirá nuevos personajes jugables y circuitos de otras franquicias, como Minecraft, Bob Esponja, Pac-Man, Tortugas Ninja, Avatar Legends y Sonic Prime.

Puedes combinar 45 vehículos originales únicos y 70 accesorios diferentes para tunear tu coche, subirlo de nivel y crear la máquina definitiva que se adapte a tu estilo de carrera. Domina a tus oponentes con 23 objetos diferentes, incluyendo los favoritos que regresan y objetos totalmente nuevos como el Monster Truck. Reúnete con amigos y juega en pantalla dividida local en Grand Prix y el nuevo modo fiesta Race Park, compite contra una comunidad de jugadores de todo el mundo, con hasta 12 jugadores en línea en World Match o pon a prueba tus habilidades al volante en Time Trials.

Sonic Racing: CrossWorlds está disponible para PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One, Switch y PC a través de Steam y Epic Games Store desde el 25 de septiembre, seguido de Switch 2 en formato digital para temporada navideña. En formato físico llegará a Switch 2 completo en un cartucho a comienzos del 2026.

