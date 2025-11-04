Así es el DLC de Dragon Ball Z para Minecraft

El pasado mes de septiembre durante Minecraft Live, Mojang reveló el desarrollo de un DLC temático de Dragon Ball Z para Minecraft. En aquel entonces no se proporcionó una fecha de lanzamiento, pero el teaser mostraba las esferas… es decir, los cubos del dragón, invocando a Shen Long en el mundo de Minecraft y los diferentes skins de los Guerreros Z.

Mojang Studios finalmente libera el DLC de Dragon Ball Z y comparte en el tráiler de lanzamiento el aspecto de personajes populares como Goku, Vegeta, Piccoro, Gohan y Krilin. También es probable que haya misiones que impliquen reunir las cúbicas esferas del dragón para invocar a Shen Long. El paquete tiene un precio en el Minecraft Marketplace de 1510 Minecoins, unos $8.77 USD.

Entra en la arena y prepárate para el impacto (o los impactos), ya sea solo, en cooperativo o en un épico enfrentamiento 5 contra 5. Con una gran variedad de personajes para elegir, seguro que encuentras tu favorito. Puedes optar por Goku y desatar desde el Kamehameha hasta la Ráfaga de Ki. Pero si te identificas más con Vegeta, usa el Cañón Galick y remata con el Definitivo Destello Final.

También están muchos más como Gohan, Piccoro, Freezer, Trunks, Krilin, Androide 18, Cell, Androide 17 y Majin Buu. Algunos incluso vienen en forma de Súper Saiyajines.

Todos los personajes, con sus habilidades de lucha únicas, se desbloquean al derrotarlos en combates cuerpo a cuerpo brutales y devastadores. Una vez que hayas elegido a tu guerrero, es hora de participar en torneos y comenzar tu ascenso a la cima.

Reconocerás la legendaria Arena de los Juegos de Cell, donde Goku y Cell se enfrentaron por primera vez. O el Planeta Namek, donde nuestros héroes detuvieron a Freezer y a las Fuerzas Especiales Ginyu. Estas son solo algunas de las muchas arenas en las que puedes luchar y darles una paliza a tus oponentes.

También hay un lugar donde pueden sentirse seguros y a salvo: su base, Capsule Corporation. Para todos los valientes vencedores, ahora pueden mantener su personaje dentro de su propio mundo de Minecraft con este paquete de aspectos que incluye a todos los famosos combatientes.