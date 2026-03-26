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Así es el modo de juego Restored Land de Dying Light: The Beast

Ese zombi ya no vuelve.

Julian Ramirez
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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
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¿No han tenido suficientes zombis para matar en tantos juegos con muestros vivientes lanzados últimamente? Pues aquí tienen una buena excusa para regresar a Dying Light: The Beast y continuar la masacre de fiambres: el nuevo contenido ‘Restored Land’ que llega tanto en una nueva edición especial de este juego como en una actualización gratis para quienes ya lo tengan.

La nueva edición y la actualización gratuita están disponibles desde el jueves 26 de mayo de 2026. Pueden ver un nuevo tráiler para el juego enfocado en el nuevo contenido a continuación.

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En el modo de juego ‘Restored Land’ todas las acciones tienen consecuencias permanentes, tanto a nuestro favor como en nuestra contra. Los zombis eliminados no reaparecen, pero tampoco los objetos saqueados. Los contenedores tienen menos suministros y las tiendas ofrecen tendrán inventario reducido con precios más altos. Las actividades antes repetibles como los convoyes, las Zonas Oscuras y las Colmenas ahora solamente deben completarse una vez, pero con eso también se reducen las posibilidades de conseguir objetos.

Debido a estos cambios, las mecánicas de supervivencia resultan más importantes y tendremos que gestionar el hambre y el consumo de baterías de la linterna con mucho más cuidado. ¿Sigue siendo muy fácil para ustedes? Pues siempre pueden activar la opción ‘Una sola vida’, que agrega muerte permanente al juego. Si caen, tendrán que empezar de nuevo desde el principio.

Otro nuevo modo de juego que llega a Dying Light: The Beast con Restored Land es ‘Roadkill Rallies’. Estos son divertidos e intensos desafíos competitivos con vehículos en los que tenemos que buscar las mejores rutas posibles a través del mundo abierto mientras, como no, acabamos con montones de zombis. Tendrá tablas de clasificación para que nos comparemos con nuestros amigos.

Otras novedades de las actualización son:

  • 36 nuevos encuentros de misiones
  • Nuevos remates brutales
  • Siete logros nuevos
  • Cinco escondites ocultos nuevos
  • Encuentros con zombis de alto riesgo con mayores recompensas
  • Mejoras en las mecánicas de combates contra infectados especiales
  • Mejoras en la jugabilidad del modo cooperativo
  • Mejoras de rendimiento

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Dying Light: The Beast Restored Land es una nueva versión mejorada del juego que incluye el juego base, nuevo contenido y todas las actualizaciones y mejoras lanzadas anteriormente. Está disponible para PS5, Xbox Series X|S y para PC mediante Steam y Epic Games Store.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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