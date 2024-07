Así es el nuevo look de Billy Kane en Fatal Fury: City of the Wolves

SNK sigue compartiendo noticias a sus fanáticos y ahora —a pesar de ser la desarrolladora que más anuncios compartió en EVO 2024— ha compartido un nuevo tráiler de presentación de personaje para Fatal Fury: City of the Wolves, durante la feria ChinaJoy 2024. En está ocasión, el personaje que se unirá al grupo de personajes seleccionables de Fatal Fury: City of the Wolves es Billy Kane.

El tráiler de presentación de Billy Kane en Fatal Fury: City of the Wolves doblado en inglés, lo pueden ver en el siguiente enlace.

¿Quién es Billy Kane?

El nuevo diseño de Billy Kane en Fatal Fury: City of the Wolves parece estar inspirado a un diseño de la mano derecha de Geese en el juego KOF for Girls.

Junto al tráiler de presentación de Billy Kane en Fatal Fury: City of the Wolves, SNK ha revelado una descripción oficial:

«Como leal mano derecha del infame Geese Howard, Billy ha tomado las riendas de la Howard Connection tras la muerte de su mentor. Aunque ahora lidera el sindicato, le consume el reto de guiar a su desconsolada familia de asociados hacia una nueva era. Una cosa sigue siendo cierta en medio de la oscuridad y la confusión: Billy guarda un profundo rencor a Terry Bogard, el responsable de la muerte de su amo». Gracias a esta descripción, los fanáticos de la franquicia del lobo solitario han conocido qué ha estado haciendo Billy Kane durante los acontecimientos de Garou: Mark of the Wolves. Sin embargo, tendremos que esperar a tener más información para saber que tan diferente será pelear con Billy Kane en este nuevo juego de la franquicia Fatal Fury.

¿Cómo pelea Billy Kane en Fatal Fury: City of the Wolves?

Al parecer el Rev System va a ser muy beneficioso para el estilo de pelea de Billy Kane en Fatal Fury: City of the Wolves.

Afortunadamente, para los fanáticos de la mano derecha de Geese, Billy Kane visualmente parece seguir con sus movimientos de la franquicia intactos. Adicionalmente, en el tráiler también se evidencian algunos de los movimientos que ha tenido el personaje en los juegos más recientes de la franquicia The King of Fighters.

¿Cuáles son los personajes jugables que tendrá Fatal Fury: City of the Wolves?



Ahora que vimos cómo pelea Billy Kane en Fatal Fury: City of the Wolves repasemos cuáles son los personajes que ha presentado SNK.

En el primer tráiler de Fatal Fury: City of the Wolves se pudieron escuchar las voces de Rock Howard, Andy Bogard, Mai Shiranui, B. Jenet, Joe Higashi, Billy Kane, Marco Rodrigues, Alice Nakata, Gato, Tizoc, Kain R. Heinlein y Terry Bogard. Sin embargo, SNK con el tráiler que anunció que el lanzamiento de Fatal Fury: City of the Wolves será a inicios del 2025, solo reveló a los primeros cinco personajes del juego. Entre estos se encuentra Preecha, luchadora que debutará en Fatal Fury: City of the Wolves.

Personajes de Fatal Fury: City of the Wolves confirmados hasta el momento:

Rock Howard

Terry Bogart

Hotaru Futaba

Tizoc

Preecha

Marco Rodrigues

B. Jenet

Vox Reaper

Kevin Rian

Billy Kane

¿Cuándo sale Fatal Fury: City of the Wolves?

Preecha, es la pupila de Joe Higashi y a diferencia de su maestro ella es una científica.

Sí se preguntan cuándo sale Fatal Fury: City of the Wolves, les contamos que no tendrán que esperar mucho. Ya que, Así que, desde marzo del 2024 SNK confirmó que Fatal Fury: City of the Wolves saldrá a inicios del 2025 para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series S|X y PC vía Steam o EGS.

Fuente: SNK