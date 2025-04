Así es el primer tráiler de la colaboración entre Diablo IV y el manga Berserk

Activision y Blizzard han sorprendido a la comunidad gamer y la de manga y anime con el anuncio de una nueva colaboración para Diablo IV, la cual incorporará elementos del aclamado manga Berserk de Kentaro Miura.

¿Cuándo inicia la colaboración entre Diablo y el manga Berserk?

Con un breve adelanto —publicado en las redes sociales de Diablo— se reveló a un personaje empuñando la icónica espada Dragon Slayer y vistiendo la armadura Berserker de Guts. Adicionalmente, todo esto sucede mientras parece estar ocurriendo el “eclipse” del final del arco de la era dorada. Este pequeño tráiler nos anticipa una inmersión en el oscuro y brutal universo de Berserk. Durante el tráiler, el personaje que porta la indumentaria de Guts se enfrentaba a hordas de enemigos. Sin embargo, para aquellos que se pregunten cuándo comenzará la colaboración entre Diablo y Berserk, aún se desconoce cuál es la fecha de inicio. Además, por el momento no se sabe si otros personajes emblemáticos como Griffith, Casca o Puck también tendrán presencia en este evento.

Esta colaboración marca será la primera entre Diablo IV con una propiedad intelectual de manga. No obstante, Blizzard ya ha realizado colaboraciones similares en otros de sus juegos, como Overwatch, que ha contado con crossovers con My Hero Academia, One Punch Man e incluso con la mítica serie de Cowboy Bebop de Shin’ichirō Watanabe. Diablo IV, actualmente, está disponible para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X y PC. Ahora, solo nos resta esperar conocer cuándo inicia el evento y que otros elementos de Berserk llegarán a Diablo IV.

Actualmente, la continuación del manga Berserk sirve como un tributo al legado de Miura. Así quedo plasmado el año pasado, gracias a una entrevista que Kouji Mouri dio al medio japonés Magmix. En esta entrevista, Mouri habló de los desafíos que implica recrear el estilo único de Miura, especialmente en lo que respecta a Guts, el protagonista de Berserk.

Adicionalmente, la muerte de Miura también impacto de manera especial Jyoji Morikawa —o George Morikawa como se le conoce al autor de Hajime no Ippo—. Este ‘mangaka’, del cual fue asistente Miura, a principios del año 2023 declaró que no tenía nada, por lo cual sentirse orgulloso. Esto debido a que su obra, Hajime no Ippo, no ha finalizado. Por esta razón, Morikawa contó a inicios del 2024 que ya había decidido el final del ‘manga’ y hoy en día el regreso de Makunouchi al mundo del boxeo está cada vez más cerca. Si desean conocer más sobre esta historia y el impacto del maestro Miura en su resolución, les recomendamos seguir este enlace.

Fuente: cuenta oficial de Diablo