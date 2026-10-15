Así es Gundam Blitz Order, el nuevo juego para dispositivos móviles de Bandai Namco

Bandai Namco Entertainment ha anunciado oficialmente el desarrollo de Gundam Blitz Order, un nuevo juego para dispositivos móviles —iOS y Android— que tendrá distribución a nivel mundial. Este lanzamiento forma parte de las celebraciones por el 40.º aniversario de los juegos de la franquicia Gundam. La empresa ya habilitó un sitio web oficial disponible en varios idiomas, entre ellos el inglés, junto con una cuenta en la red social X (Twitter) y un avance en video a través del canal internacional de Gundam en YouTube.

Sigue en Google Sigue a GamerFocus en Google para no perderte novedades de Gundam Blitz Order. Seguir

¿Qué sabemos de Gundam Blitz Order?

Gundam Blitz Order pertenece a un subgénero aún no explorado dentro de la franquicia al ser el primer juego de estrategia e inactivación (idle strategy / RPG-style idle simulation). Según Bandai Namco con Gundam Blitz Order se busca ofrecer una experiencia fluida incorporando mecánicas donde los materiales de mejora necesarios para fortalecer las unidades se recolectan de forma automática, facilitando el progreso del usuario. En cuanto a su jugabilidad, en Gundam Blitz Order se podrán coleccionar, desarrollar y potenciar unidades de Mobile Suits, naves de guerra y Mobile Armors provenientes de las distintas series y universos de Gundam. Para entrar en combate, es necesario conformar un escuadrón respetando un límite de costo asignado y definir la formación inicial considerando el estilo de batalla único de cada unidad. Una vez iniciada la contienda, la secuencia de combate se ejecuta de manera totalmente automática.

¿Se podrá probar Gundam Blitz Order, antes de su lanzamiento?

Por otro lado, Bandai Namco confirmó la realización de una prueba de red cerrada que se llevará a cabo del 18 al 24 de noviembre de 2026. La compañía ya se encuentra recibiendo solicitudes para participar en el siguiente enlace. Además de las versiones para idiomas y regiones de Asia Oriental, se ofrecerá una versión de la prueba en inglés, aunque la postulación para esta última estará restringida exclusivamente a personas residentes en Estados Unidos e Inglaterra. Finalmente, la desarrolladora planea realizar una transmisión en vivo el 28 de octubre de 2026 para compartir más detalles y novedades sobre este y otros títulos de la franquicia.

Fuente: página oficial de Gundam Blitz Order