Así es la colaboración de Gundam con Apex Legends: fecha, skins, eventos y más

Aunque no es tan dado a las colaboraciones como otros juegos como servicio, el título de batalla campal de Electronic Arts y Respawn sí ha tenido antes curiosos ‘crossovers’ con otras franquicias como Final Fantasy. Ahora se acerca otro de esos raros eventos y Apex Legends tendrá una colaboración con Gundam que permitirá a algunos de los personajes convertirse en algunos de los más icónicos ‘mecha’ de esa longeva saga de anime.

Este evento empezará el martes 10 de marzo de 2026. Además de los objetos cosméticos, tendremos habilidades de Comodín especiales y una versión temática de la serie anime de uno de los mapas.

El mapa de Apex Legends que será adaptado al universo de Gundam será Luna Rota en el modo Comodín. Veremos una feroz batalla espacial desarrollarse en los cielos sobre la partida y encontraremos enormes Gundam inactivos que podremos escalar.

En este mapa también podremos conseguir el Rifle Buster de las cápsulas de apoyo y que permite escanear a los rivales a través de las paredes. Los drones Bit podrán ser usados como escudos o para patrullar el área a nuestro alrededor. Las habilidades que podremos conseguir de los comodines también están inspiradas en las series y son:

Látigo de Epyon: habilidad táctica de atracción cuerpo a cuerpo magnética.

habilidad táctica de atracción cuerpo a cuerpo magnética. Salvo de Heavyarms: marca rivales para ataques de misiles de apoyo aéreo.

marca rivales para ataques de misiles de apoyo aéreo. Sacrificio Cero: añade la opción de activar una explosión de autodestrucción al ser derribado.

añade la opción de activar una explosión de autodestrucción al ser derribado. Renacimiento Cero: entra en el Vacío al ser derribado, luego sal con 1 PS, invulnerabilidad temporal y regeneración de salud.

Por el lado de los objetos cosméticos, la colaboración de Apex Legends con Gundam tendrá ochos skins diferentes a la venta en la tienda. Son las siguientes:

Alter: Gundam Epyon

Gundam Epyon Conduit: Gundam Aerial

Gundam Aerial Crypto: Freedom Gundam

Freedom Gundam Gibby: Xi Gundam

Xi Gundam Mirage: Destiny Gundam Spec II

Destiny Gundam Spec II Octane: GQuuuuuux

GQuuuuuux Revenant: Gundam Deathscythe Hell

Gundam Deathscythe Hell Valkyrie: Wing Gundam Zero

También habrá un aspecto para Sparrow inspirado en Char Aznable en la Tienda de recompensas (podremos ganar Medallas para gastar en la tienda participando en el evento), ocho aspectos para armas inspirados en la serie y dos nuevos míticos: el Látigo de Epyon y el Sable de haz. Estos dos estarán disponibles mediante sus respectivos packs del evento.

Eso es todo lo que tienen que saber sobre la colaboración de Gundam con Apex Legends. ¿Será que este juego va a recurrir a los ‘crossovers’ más a menudo de ahora en adelante? Parece que ese es el futuro para todos los juegos como servicio.

Apex Legends está disponible para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 y para PC a través de EA App, Epic Games Store y Steam.