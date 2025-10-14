Así es la colaboración de Rocket League con Scooby Doo, Merlina y Poppy Playtime

Así como Fortnite celebra su evento Pesadillas en el mes del terror, Rocket League celebra Haunted Hallows 2025 compartiendo las colaboraciones con Scooby Doo, Merlina y Poppy Playtime. Vamos a conocer los nuevos objetos cosméticos que se pueden conseguir esta temporada y el nuevo modo de juego por tiempo limitado.

El evento estará disponible entre el martes 14 de octubre y el sábado 1 de noviembre de 2025. Pueden ver su tráiler a continuación.

El nuevo modo de juego que se estrena durante el evento se llama ‘Malas intenciones’. En éste el balón es ligero como un globo y el último equipo que lo toque antes de que caiga al suelo será el que anote.

Para conseguir la mayoría de objetos cosméticos de Scooby Doo para Rocket League debemos completar desafíos durante el evento Haunted Hallows 2025. Estos son:

Título ‘Niño entrometido’

Título ‘Zoinks’

Marco Scooby Doo

Letrero Máquina del Misterio

Antena Sandwich

Rastro Scooby Galletas

Adorno Scooby Galletas

Calcomanía de Octane Bólido de Scooby

En cuanto a los objetos de pago, podremos pasar por la tienda de Rocket League para comprar la Máquina del Misterio de Scooby Doo y los autos de Merlina (Wednesday) y Huggy Woogy (Poppy Playtime). Algunos de estos no estarán disponible en el evento desde el comienzo, pero llegarán más adelante.

Todo indica que la Máquina del Misterio será compatible con Fortnite, pero no sabemos aún si los otros dos autos también lo serán.